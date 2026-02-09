Fechas, horas y recorridos: toda la información de las rúas de Carnaval de Ibiza y Formentera

La isla ya empieza a mirar al siguiente gran evento del calendario festivo. El Carnaval está a la vuelta de la esquina y los ayuntamientos de Ibiza y ya han desvelado fechas, horarios, recorridos y premios de sus tradicionales rúas. Formentera también ha informado sobre todos los detalles de su rúa, que tendrá lugar este domingo.

Ibiza ciudad: Carnaval el 14 de febrero por la tarde

La rúa de Carnaval de Ibiza se celebrará el viernes 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín, a partir de las 17 horas. De este modo, el Consistorio mantiene su apuesta por trasladar el desfile del tradicional domingo por la mañana al sábado por la tarde, tal y como ya ocurrió el año pasado.

El recorrido será el mismo:

Salida desde la avenida de Santa Eulària

Paso por Bartomeu Rosselló e Isidor Macabich

e Continuación por la calle del País Valencià

Paso por la avenida de España

Final en el paseo de Vara de Rey

En total se repartirán 22 premios con una dotación económica global de 22.000 euros. El jurado valorará aspectos como la coreografía, las carrozas, el vestuario, la originalidad, la armonía del conjunto y también la sostenibilidad de las propuestas.

Rúa de Carnaval de Ibiza / Marcelo Sastre

Santa Eulària: rúa el martes 17 de febrero

El Ayuntamiento de Santa Eulària ya ha iniciado la cuenta atrás para el Carnaval 2026, cuya rúa tendrá lugar el martes 17 de febrero y repartirá más de 8.000 euros en premios.

Las inscripciones están abiertas hasta el 13 de febrero y pueden realizarse tanto de forma telemática, a través de la sede electrónica municipal, como presencialmente en el registro general del Ayuntamiento. El Consistorio confía en superar las cifras del año pasado, cuando participaron más de mil personas y cerca de una veintena de comparsas.

El desfile comenzará a las 17 horas, aunque los participantes deberán concentrarse a las 16 horas en la zona del Hotel Aguas de Ibiza, donde se revisarán los requisitos y se establecerá el orden de salida.

El recorrido será el siguiente:

Salvador Camacho

César Puget Riquer

José Guasch Vich

Sant Jaume (actualmente en obras)

Las carrozas finalizarán en el paseo de s’Alamera y la entrega de premios se celebrará en la plaza de España, con música en directo del grupo Sandy Valley Band.

Recorrido de la rúa de Carnaval de Santa Eulària. / A.D.S.E.

Sant Josep: Carnaval en Cala de Bou

El 14 de febrero, Cala de Bou acogerá la celebración del Carnaval 2026 de Sant Josep, con una rúa que recorrerá varias calles del núcleo y una jornada festiva pensada para todos los públicos, con música, animación infantil y actuaciones.

El desfile arrancará a las 11 horas desde la calle Orense y continuará por:

Avenida de Sant Agustí

Calle Madrid

Calle es Caló

La rúa finalizará en el parque infantil, situado en la calle es Caló esquina con la calle Conca. Durante todo el recorrido, la charanga La Xanga será la encargada de animar el desfile y poner ritmo a la jornada.

Sant Antoni: desfile el martes de Carnaval

El Ayuntamiento de Sant Antoni también ha anunciado los primeros detalles de su tradicional rúa. Como es habitual, y siempre que la meteorología lo permita, el desfile se celebrará el martes de Carnaval, justo antes del Miércoles de Ceniza. En concreto, será el 17 de febrero.

La rúa está programada para las 17.30 horas y partirá desde la avenida del Doctor Fleming, donde los participantes deberán estar preparados una hora antes.

El recorrido incluirá:

Avenida del Doctor Fleming

Passeig de la Mar

Final en el Passeig de ses Fonts

En este último punto se celebrará una gran fiesta y la entrega de premios a los mejores disfraces, comparsas y carrozas.

Sant Joan: 15 de febrero

El Carnaval de Sant Joan se celebrará el domingo 15 de febrero de y dará comienzo a las 17 horas. Toda la actividad se concentrará en el entorno del colegio Labritja, en el núcleo de Sant Joan, punto de salida y desarrollo de la rúa.

El desfile está pensado para todas las edades.

La organización ha previsto una dotación total de 4.000 euros en premios, que se repartirán entre las distintas modalidades del concurso.

Formentera: también el domingo

La rúa de Carnaval de Formentera comenzará a las 11 horas del 15 de febrero con el encuentro de comparsas, carrozas y disfraces en el Espai Cultural de Sant Ferran. A partir de las 12 horas, el desfile recorrerá las calles del pueblo, llenando Sant Ferran de ambiente festivo.

La celebración continuará a las 14 horas con un baile de disfraces amenizado por PaDJsa y DJ Javi Box, y culminará a las 14.40 horas con una comida popular, abierta a todos los asistentes.