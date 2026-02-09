Ya hay fecha para la nueva edición del 'Segunda Vida Market': Sant Antoni abre las inscripciones

El Ayuntamiento de Sant Antoni, a través de la concejalía de Desarrollo de la Economía Local, organiza una nueva jornada del mercado de segunda mano 'Segunda Vida Market'. Un evento que, según ha explicado el Consistorio, tiene como objetivo dar una nueva vida a objetos de uso cotidiano, promoviendo la reutilización y el consumo responsable.

El mercado se celebrará el sábado 28 de febrero de 10 a 17 horas, por primera vez en la plaza del polideportivo de Ses Païsses. El evento se mantiene con 40 puestos, proporcionados por el Ayuntamiento, donde los participantes podrán vender artículos de segunda mano. Entre los productos que se podrán comercializar se incluyen ropa, calzado, objetos vintage, discos, vinilos y cualquier otro objeto que pueda ser reutilizado. Además de la venta de segunda mano, el mercado ofrecerá música en vivo, de 12.30 a 15.30 horas.

Inscripción

Los interesados en participar deben inscribirse desde este lunes y hasta el 23 de febrero de 2026, ambos incluidos, a través de la sede electrónica (santantoni.sedelectronica.es/) o en las oficinas del Ayuntamiento de Sant Antoni, presentando su DNI. Las plazas son limitadas a 40 puestos y se asignarán por orden de inscripción.