Elena Bartual, nueva jefa de la UCI de Can Misses

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Can Misses tiene nueva jefa. Se trata de Elena Bartual Lobato, que, de momento, ocupa el cargo en funciones. Bartual, que estudió Medicina y Cirugía en la Universidad de Valencia e hizo la especialidad de Medicina Intensiva en el Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, asumió la jefatura tras la renuncia del anterior jefe de la UCI.

Gaspar Tuero León, que ocupó el cargo tras la jubilación de Paz Merino de Cos, histórica jefa de la unidad, dimitió del cargo por cuestiones personales, según destacan desde la gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera. En estos momentos, la situación de Bartual es la misma que la de Tuero en los primeros meses, ya que él también ocupó el puesto en funciones hasta que se convocó la jefatura.

«Tuero facilitó la transición y dio el tiempo necesario hasta que Bartual aceptó la jefatura en funciones, cargo que ocupará hasta que se convoque de nuevo la jefatura del Servicio de Medicina Intensiva», indican desde la gerencia sobre la nueva jefa de la unidad de Intensivos, que se incorporó a Can Misses en 2018. Además, desde el año siguiente a su llegada es la coordinadora de la unidad de marcapasos del Hospital Can Misses, puesto que sigue ejerciendo en la actualidad junto al de coordinadora de formación de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) del área. Bartual coordina la unidad de marcapasos que forma junto a los facultativos de la UCI Alejandro Villar Sánchez y Romina Carreño Ponfil y el cardiólogo Jorge Raúl Castro Dorticos.

La jefatura de Bartual no es el único cambio que ha habido en la UCI de Can Misses en el último año. En el área de enfermería, Maite Morejón Farto es supervisora de enfermería desde febrero de 2025, cuando José Antonio García Verdejo se marchó a Atención Primaria tras un concurso de traslados, y Cristina Cabrero González, ejerce como enfermera referente de la UCI puesto en el que ha sustituido a Moisés Ros Martínez. «Ambas enfermeras tienen larga experiencia en la UCI. Morejón fue con anterioridad, coincidiendo con la llegada de la pandemia, enfermera de control de infecciones y protagonizó y lideró las formaciones de colocación de los equipos de protección, junto a la jefa de Microbiología, Adoración Hurtado y el entonces jefe de Medicina Interna, Ramón Canet», apuntan desde Can Misses.