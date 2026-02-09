Educación
Educación propone nuevas fechas para las oposiciones en Ibiza
El objetivo de esta medida es el de evitar la acumulación de incidencias registradas el pasado año
La conselleria de Educación y Universidades ha planteado celebrar las oposiciones para el personal docente de 2026 durante el fin de semana del 9 y 10 de mayo o, como alternativa, los días 17 y 18 de octubre. Así lo ha anunciado este martes el conseller Antoni Vera durante la Mesa Sectorial de Educación, en la que ha trasladado la propuesta a los representantes sindicales.
Las organizaciones sindicales abrirán ahora un proceso de consulta entre sus afiliados y la Mesa volverá a reunirse este jueves con el objetivo de cerrar definitivamente la convocatoria de este año, que contará con un total de 630 plazas. Por islas, la distribución será de 393 plazas en Mallorca, 35 en Menorca, 184 en Eivissa y 18 en Formentera.
Durante su intervención, Vera ha pedido a los sindicatos que adopten una "visión global" de las necesidades del conjunto de la comunidad educativa y ha subrayado la importancia de evitar que las pruebas de oposición coincidan con otros procesos habituales de gestión del personal docente, especialmente en el mes de julio.
Proceso ordinario
En este sentido, el conseller ha recordado que la conselleria tiene previsto realizar este verano un proceso ordinario de adjudicación de plazas, de carácter urgente y, además, poner en marcha un primer proceso de sustituciones. El objetivo es evitar la acumulación de incidencias registrada el año pasado, cuando entre el 6 y el 28 de agosto llegaron a concentrarse alrededor de 1.200 sustituciones.
La propuesta presentada pretende garantizar una planificación más ordenada y eficiente de los distintos procesos de personal, asegurar el correcto desarrollo de las oposiciones y mejorar la gestión de las adjudicaciones y sustituciones. Todo ello con el objetivo final de reforzar el funcionamiento del sistema educativo y lograr que el mayor número posible de docentes tenga su plaza asignada antes del inicio del curso en septiembre.
