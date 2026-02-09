Día Mundial de la Pizza: tres lugares donde celebrarlo en Ibiza

Este lunes 9 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Pizza, uno de los platos más consumidos a nivel global y el gran embajador de la gastronomía italiana junto a la pasta. Una jornada ideal para rendir homenaje a una receta que forma parte del día a día de millones de personas en todo el mundo.

La pizza gusta —y genera debate— a partes iguales. El ejemplo más conocido es la polémica sobre la piña, reabierta en 2017 cuando el presidente de Islandia planteó en Twitter si debía o no llevar este ingrediente. Más allá de preferencias, ese mismo año la pizza fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, que valoró su importancia en la vida social y la transmisión de conocimientos culinarios entre generaciones.

¿De dónde viene su nombre?

Aunque su origen es italiano, la palabra pizza procede del griego pēktos, que significa “sólido” o “coagulado”. Su base es una masa elaborada con harina de trigo, agua, sal y levadura, generalmente redonda, aunque hoy existen múltiples formatos y versiones.

En la actualidad, es cada vez más habitual encontrar pizzas sin gluten, elaboradas con harinas alternativas como arroz, maíz, almendra o incluso legumbres, pensadas para personas celíacas o con intolerancias.

A partir de la base, la receta tradicional incluye salsa de tomate y queso mozzarella, a los que se añaden ingredientes al gusto: desde aceitunas, alcaparras, anchoas o jamón, hasta verduras, maíz o piña, en combinaciones prácticamente infinitas.

Una receta con siglos de historia

El antecedente de la pizza se sitúa en los panes planos que ya se consumían en las antiguas civilizaciones de Egipto, Persia, Grecia y Roma. Entre los siglos VI y V a.C., los soldados persas comían pan plano con dátiles y queso fundido, mientras que en la antigua Roma se acompañaba con aceite de oliva aromatizado con hierbas.

La pizza moderna nació en Nápoles, donde comenzó a añadirse tomate a un pan plano elaborado con levadura, dando forma a la receta que acabaría extendiéndose por todo el mundo.

La manera más tradicional de cocinarla sigue siendo el horno de leña, aunque también es habitual el uso de hornos domésticos, especialmente en el caso de pizzas precocinadas o listas para hornear.

Tres lugares de Ibiza para celebrarlo

En Ibiza, el Día Mundial de la Pizza puede celebrarse en distintos establecimientos especializados. Entre ellos destacan Can Pizza, Es Tancó y Pizza Hut, tres propuestas diferentes que convierten esta jornada en una buena oportunidad para disfrutar de uno de los platos más populares del planeta.