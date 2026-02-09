¿Por qué está el Ejército de Tierra en Ibiza este lunes?: Quiénes son y de dónde vienen

Si este lunes ves más movimiento militar de lo habitual en Ibiza y te preguntas qué está pasando, tranquilo: no es nada fuera de lo normal. Te contamos todo lo que tienes que saber sobre el desembarco del Ejército de Tierra en la isla

¿Qué hace el Ejército de Tierra en Ibiza?

Desde este lunes y hasta el viernes 13, el Ejército de Tierra ha puesto en marcha un despliegue operativo en Ibiza como parte de sus operaciones permanentes de vigilancia, presencia y disuasión. Es decir, una actuación planificada y habitual que busca reforzar la seguridad y el control del territorio.

De hecho, este es el primer despliegue del mando operativo terrestre en la isla en lo que va de 2026, según ha informado la Comandancia General de Baleares.

¿Quiénes son y de dónde vienen?

Los militares han llegado a Ibiza procedentes de Mallorca. Se trata de una unidad tipo sección del Regimiento de Infantería Palma nº 47, con base en Palma, que permanecerá desplegada durante toda la semana en distintos puntos de la isla.

¿Qué van a hacer exactamente?

Durante estos días, los efectivos realizarán:

Patrullas a pie

Recorridos motorizados

Reconocimientos del terreno

Todo ello con un objetivo muy claro: incrementar la vigilancia y la protección del espacio insular. Son tareas que forman parte del trabajo habitual del Ejército de Tierra en zonas consideradas de interés estratégico.

Nada excepcional (aunque llame la atención)

Desde la Comandancia General de Baleares insisten en que este tipo de despliegues se realizan de forma regular en todo el territorio de soberanía e interés nacional y responden a una planificación previa dentro de las operaciones permanentes del mando operativo terrestre.

Además, esta activación en Ibiza sirve para reforzar la presencia del Ejército en todas las islas del archipiélago balear y también para mantener un contacto directo con la población, algo que el propio Ejército considera un objetivo complementario importante.

“Vigilancia constante”, la clave

Desde el mando operativo terrestre, dirigido por el teniente general Julio Salom Herrera, explican que estas operaciones son una herramienta eficaz para garantizar una vigilancia continua del territorio nacional. La presencia sobre el terreno permite detectar posibles amenazas con antelación y reaccionar de forma rápida ante cualquier situación de crisis.

En resumen: el despliegue que ha comenzado este lunes en Ibiza se integra con total normalidad en las labores de vigilancia, disuasión y protección que el Ejército de Tierra lleva a cabo en todo el país… aunque esta vez toque verlo más de cerca en la isla.