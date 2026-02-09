Las Pitiusas crecen: la ciudad de Ibiza gana 1.620 habitantes en 2025

Vila es el municipio con más población de Eivissa y es, además, el que más vecinos nuevos ha ganado en el último año. Así lo muestra el último padrón publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con fecha del 1 de enero de 2025, en el que recoge que Eivissa cuenta con 55.337 habitantes, 1.620 más respecto a 2024.

Segmentando por sexos, el municipio cuenta con más hombres empadronados que mujeres, con una diferencia de 479, superior a la registrada en 2024. Mientras que en 2024 vivían en Vila 26.990 hombres y 26.727 mujeres, en 2025 eran 27.908 varones y 27.429 mujeres. Eivissa es, además, el noveno municipio de España donde más ha aumentado la población en el último año.

Santa Eulària es el segundo término municipal con más habitantes y el que más crece por detrás de Vila. En concreto, en el último año registró un incremento de 773 vecinos. Así, el municipio cuenta con una población de 42.479 habitantes, frente a los 41.706 de 2024. Como ocurre en Eivissa, la población masculina es también superior a la femenina. Sin embargo, son las mujeres quienes registran un mayor crecimiento en Santa Eulària respecto al censo de 2024, con 479 mujeres más viviendo en el municipio respecto al año anterior y frente al aumento en 294 del número de hombres respecto a los que había empadronados en 2024. En total, el padrón de 2025 recoge que viven en Santa Eulària 21.476 hombres y 21.003 mujeres.

Por su parte, Sant Antoni es el tercer municipio de las Pitiüses que más crece en 2025, aunque no el tercero con más población, puesto que ocupa Sant Josep. Con 29.132 habitantes, Sant Antoni cuenta con 523 vecinos más respecto a 2024. La diferencia entre hombres y mujeres es aquí la mayor de todas las Pitiüses, con 1.178 hombres más que mujeres, aunque esta diferencia se reduce respecto a 2024, cuando había 1.257 varones más. Así, el municipio cuenta en 2025 con 15.155 hombres y 13.977 mujeres.

Sant Josep y Sant Joan, los que menos crecen

Sant Josep y Sant Joan, por su parte, son los municipios que muestran un menor crecimiento poblacional. Sant Josep, el tercer municipio más habitado de Eivissa y Formentera, cuenta con 29.761 vecinos empadronados en 2025, un total de 97 más que en 2024, de los cuales 15.249 son varones y 14.512 son mujeres. Al igual que ocurre en Sant Antoni, es la población femenina la que impulsa el crecimiento en este municipio. De hecho, la población masculina desciende en tres personas respecto a 2024, mientras que el número de mujeres crece en 100.

Sant Joan tiene ahora 98 vecinos más, y pasa de los 6.948 habitantes que se contabilizaban en 2024 a los 7.046 en 2025. En este caso, la diferencia entre hombres y mujeres es la menor registrada en todos los municipios de las Pitiüses, con tan solo 20 hombres más que mujeres. En total, Sant Joan cuenta en 2025 con 3.533 hombres y 3.513 mujeres.

En Formentera hay 272 nuevos habitantes en 2025, alcanzando los 11.661 vecinos. De estos, 5.976 son hombres, 145 más respecto a 2024, y 5.685 son mujeres, 127 más que en el año anterior. Estas cifras hacen que la diferencia entre el sexo masculino y el femenino haya aumentado respecto a 2024, con 291 hombres más frente a los 273 más que había en 2024.

En total en la isla de Eivissa hay 163.755 habitantes, 3.111 más que en el año anterior. De estos, 83.321 son hombres, 1.465 más que en 2024, frente a las 80.434 mujeres empadronadas, 1.646 más que en 2024