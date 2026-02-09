Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos charlas en Ibiza informarán a las familias sobre el proceso de escolarización para el curso 2026-2027

La Delegación Territorial de Educación, con apoyo del Ayuntamiento, ofrecerá sesiones el 16 de febrero en el Casal d'Igualtat y el 23 de febrero en Can Ventosa, sin inscripción previa y con turno de preguntas

La información ayudará a la escolarización en los colegios

Redacción Ibiza

Ibiza

La Delegación Territorial de Educación de Ibiza y Formentera de la Conselleria d’Educació i Universitats, con el apoyo de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Eivissa, organizará dos charlas informativas dirigidas a acompañar y asesorar a las familias con niños y niñas que deban escolarizarse en el próximo curso 2026-2027.

La primera sesión se celebrará el lunes 16 de febrero, a las 11 horas, en el Casal d'Igualtat (Sa Colomina). La segunda tendrá lugar el lunes 23 de febrero, a las 18 horas, en el Teatre de Can Ventosa. Ambas charlas serán impartidas por la Delegación Territorial de Educación de Ibiza y Formentera.

Las sesiones están abiertas a todas las familias interesadas en escolarizar a sus hijos e hijas en centros educativos públicos y concertados del municipio de Eivissa para el curso 2026-2027. En ellas se explicará en qué consiste el proceso de escolarización y se ofrecerán indicaciones prácticas sobre cómo realizarlo. Al finalizar, se abrirá un turno de preguntas y respuestas para resolver dudas.

No es necesaria inscripción previa y no es preciso asistir a las dos charlas, ya que tratarán los mismos contenidos. La organización ha programado dos horarios, de mañana y de tarde, para facilitar la asistencia y adaptarse a las necesidades de las familias.

