Celebrar el valor de crear arte en Ibiza

Cerca de 200 admiradores, familiares y amigos acudieron el pasado viernes a la inauguración de la exposición colectiva de los alumnos de la Art Academy de Tristan Belenguer en la sala de exposiciones de Sa Punta des Molí, en la bahía de Sant Antoni.

Unos 40 artistas noveles de todas las edades, profesiones y estatus social colgaron sus obras más recientes en las paredes de la habitación, abarrotada de un entusiasmado público, que admiró las 56 piezas de óleo, acuarela, acrílico, dibujo a lápiz y técnica mixta que presentaron los ilusionados autores.

‘La joven de la perla’ y otro retrato de mujer. / J.S.

El objetivo de la muestra colectiva es, según Belenguer: «Visibilizar el trabajo artístico realizado durante el último año reuniendo las obras de alumnos con perfiles muy distintos y, al mismo tiempo, acercar el arte al municipio desde una perspectiva más cercana y real, mostrando el proceso de aprendizaje, la evolución de la técnica y la diversidad creativa que se genera en un entorno formativo. También celebrar el valor de crear arte sin depender de la edad ni del nivel».

Curiosamente, la mayoría de las obras expuestas mostraban retratos de mujeres desde diferentes ópticas, técnicas y en varios formatos que reflejaban el sentir de los artistas por la figura de la mujer, su entorno y vivencias cargadas de potentes colores y creatividad. La exposición permanecerá abierta hasta el 13 de febrero en horario de tarde.