La última | Exposición
Celebrar el valor de crear arte en Ibiza
Multitudinaria acogida a la exposición de nuevos artistas en Sa Punta des Molí
Cerca de 200 admiradores, familiares y amigos acudieron el pasado viernes a la inauguración de la exposición colectiva de los alumnos de la Art Academy de Tristan Belenguer en la sala de exposiciones de Sa Punta des Molí, en la bahía de Sant Antoni.
Unos 40 artistas noveles de todas las edades, profesiones y estatus social colgaron sus obras más recientes en las paredes de la habitación, abarrotada de un entusiasmado público, que admiró las 56 piezas de óleo, acuarela, acrílico, dibujo a lápiz y técnica mixta que presentaron los ilusionados autores.
El objetivo de la muestra colectiva es, según Belenguer: «Visibilizar el trabajo artístico realizado durante el último año reuniendo las obras de alumnos con perfiles muy distintos y, al mismo tiempo, acercar el arte al municipio desde una perspectiva más cercana y real, mostrando el proceso de aprendizaje, la evolución de la técnica y la diversidad creativa que se genera en un entorno formativo. También celebrar el valor de crear arte sin depender de la edad ni del nivel».
Curiosamente, la mayoría de las obras expuestas mostraban retratos de mujeres desde diferentes ópticas, técnicas y en varios formatos que reflejaban el sentir de los artistas por la figura de la mujer, su entorno y vivencias cargadas de potentes colores y creatividad. La exposición permanecerá abierta hasta el 13 de febrero en horario de tarde.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
- Clara Rodríguez, influencer gastronómica de Ibiza: 'Íbamos a Urgencias con una bebé y no había ni una plaza libre, estaban ocupadas por gente que había ido al concurso de arroz de matanzas
- Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol