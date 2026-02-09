De 'Aladdín' a Mozart: los pequeños aprenden ritmos y melodías en el Festival de Música Jove de Ibiza

La pequeña Iria está tan emocionada con el taller 'Music flauta' organizado por el III Festival de Música Jove de Ibiza que, diez minutos antes de que empiece la clase, ya está preparada para entrar. "Ya me he quitado los zapatos", dice con una sonrisa de oreja a oreja. También llega con muchas ganas Lucas, que acude al encuentro con su propia flauta. "Anda, ¿tocas la flauta?", pregunta Elvira Ramón, coordinadora del festival, al pequeño. "En realidad no, pero la teníamos en casa y le hacía ilusión traerla", ríe su madre. En total, una quincena de niños de entre 4 y 7 años disfruta de esta actividad, en la que viven una primera toma de contacto con los ritmos y las melodías.

"Es un taller de estimulación musical a través del movimiento y la flauta travesera que toco", explica Aniko Pusztai, monitora encargada de dirigir el taller, que se imparte en castellano, catalán e inglés. "Son canciones didácticas en las que aprenden números, colores o animales", añade Pusztai, quien cuenta que los pequeños tienen la oportunidad de experimentar con instrumentos de percusión.

A medida que van llegando, niños y niñas se descalzan y se van situando en las diferentes esterillas repartidas por la sala. "Muy bien, ya estamos todos", exclama Pusztai. "Yo soy Aniko y hoy vamos a hacer muchas cosas: cantar, bailar, tocar instrumentos y escuchar el ritmo", añade. Pusztai, sentada al piano, comienza el taller con una canción en la que se van presentando los más pequeños, que con ilusión cantan los nombres de cada uno. Le sigue otra canción algo más compleja en cuatro idiomas. "¿Quién conoce la palabra bonjour?" les pregunta la monitora. Alguno levanta la mano, mientras otros niegan con la cabeza. "Es bon dia en francés", les explica. "Yo he estado en Burdeos", interviene Iria, animada por la ocasión.

Los pequeños escuchan atentos la canción de Aniko Pusztai / Vicent Marí

Flauta travesera

Tras estas primeras canciones, llega uno de los momentos que más llama la atención a los pequeños: la flauta travesera. "Es un instrumento de viento que se toca soplando muy fuerte", explica Pusztai, mientras les enseña las tres partes en las que se divide a unos curiosos alumnos. La monitora se va animado a tocar unas notas, que poco a poce se convierten en la canción 'Un mundo ideal' de la película 'Aladdín'. ¿Qué canción es?, les pregunta. "¡Es 'Aladdín'!", responde rápido Óliver. Pusztai anima a los pequeños a seguirle el ritmo de la canción dando golpes con los pies en el suelo. También interpreta algún tema de música clásica de compositores como Mozart, que una de las pequeñas confunde con la Cenicienta, provocando la sonrisa de alguno de los padres presentes en la sala.

Otra de las actividades que divierte a los niños son las congas, en las que en una fila los pequeños siguen a Pusztai cual flautista de Hammelin. "Cuando deje de tocar, tenemos que parar, y cuando toque rápido avanzamos más deprisa", les explica la educadora. El juego entretiene hasta a los más inquietos, como Pau, uno de los más pequeños, que tiene ganas de saltar y correr.

Aniko Pusztai interpreta una canción al piano / Vicent Marí

Xilófonos

"Yo tengo uno en casa, pero es de colorines", dice Ander, mientras la educadora saca un xilófono con el que tocar la escala musical. El comentario levanta una cascada de "y yo" entre los pequeños, que comparten con ilusión conocer dicho instrumento. Pusztai les anima a cantar la escala musical con ella mientras toca el xilófono, pieza que termina con un aplauso de todos los alumnos. "Lo habéis hecho muy bien", dice sonriente la monitora. Otro momento que desata la risa y ternura de los padres que se han quedado en el taller es el reparto de rotuladores. "Vamos a cantar una canción en inglés sobre los colores y cuando nombre un color tenéis que enseñarme el rotulador", explica la educadora mientras los va repartiendo. "A mí no me gusta el marrón", dice la pequeña Álex, mientras que Pau insiste: "Quiero blau".

"Ahora viene lo más divertido", anuncia la educadora. "Al principio os he dicho que íbamos a tocar varios instrumentos y a experimentar con los sonidos y ha llegado ese momento", cuenta mientras reparte pequeños xilófonos de colores, panderetas, triángulos y claves. "No os preocupéis por el que os haya tocado, luego os dejo unos minutos para que exploréis el que queráis", calma a los pequeños. Con un tambor, la monitora marca al ritmo y los alumnos la acompañan, atentos. Finalmente, termina la clase y los alumnos pueden toquetear todos los instrumentos. Aunque Ander tiene la vista echada en otro que no se encuentra en la caja. "Yo quiero la flauta", le pide a Pusztai, para sorpresa de la educadora. "Ese no te lo puedo dejar, pero toma el tambor", ríe.