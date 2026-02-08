OFERTA FLASH
El álbum
Verano anticipado en el aparcamiento de Ses Variades
El Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni es un éxito de participación y público año tras año y una buena muestra de ello es que el aparcamiento de Ses Variades está tan lleno que parece que el reclamo turístico de las puestas de sol veraniegas se anticipa a febrero.
