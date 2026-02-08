El 'Poli de la curva' intercepta a una docena de conductores borrachos y drogados en Sant Josep

La Policía Local de Sant Josep ha interpuesto, durante la madrugada de este domingo, una docena de denuncias a conductores que dieron positivo por alcoholemia o drogas mientras circulaban en sus vehículos.

El cuerpo policial lo ha anunciado con una curiosa imagen del llamado 'Poli de la curva', un agente que, ataviado con una especie de capuchón, unos encendidos ojos rojos y un bastón luminoso que recuerda a una espada láser de 'Star Wars', detiene a los conductores que no están en condiciones de ponerse al volante.

"No busca asustarte (bueno, un poco sí), pero su misión es muy clara: detectar a los conductores que convierten la carretera en un espacio para el terror", explica con humor la Policía en sus redes sociales.

En el balance de actuaciones nocturnas del 'Poli de la curva' figuran diez denuncias por alcoholemia y dos por drogas, más un conductor que tenía el permiso retirado por orden judicial, otro que presentó un carné de conducir falso del Reino Unido y varios por tenencia de drogas y por conducir con permisos no válidos en España

"Ellos acabaron mal la noche, pero podrían haberla acabado peor... y no solo para ellos. Si no quieres ver al 'Poli de la curva', conduce con cabeza", aconsejan desde la Policía Local de Sant Josep.