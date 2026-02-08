José Moya Ribas, presidente del gremio de pescaderos de Ibiza y Formentera: "La gente se piensa que no hay pescado y no viene al mercado"

Los pescadores de Ibiza y Formentera han tenido graves dificultades para salir al mar estas últimas semanas a causa de los temporales. Desde la Cofradía de Sant Antoni afirman que han estado unos 18 o 20 días sin salir, dado que el temporal ha afectado en especial a las embarcaciones más pequeñas, como informaba este mismo medio. Eso ha supuesto un desabastecimiento de pescado propio de las Pitiusas, pero los pescaderos no solo consiguen pescado local, como se puede comprobar este sábado, 7 de febrero, en el Mercat Nou.

El presidente del gremio de pescaderos de Ibiza y Formentera, José Moya Ribas, siente que "la gente piensa que no hay pescado y no viene al mercado". Mientras habla, Moya hace un gesto con la mano, señalando el pescado de su puesto y afirma: "Sí que hay pescado". Pese a haber alguna que otra pescadería cerrada, hay cuatro establecimientos que mantienen sus ventanillas subidas y ofrecen el producto más fresco posible.

Algunos puestos del Mercat Nou cerrados / Toni Escobar

De dónde viene el pescado

El patrón mayor de la Cofradía de Sant Antoni, José Antonio Castelló, afirma que el hecho que no pudieran salir al agua "afecta al suministro", sobre todo al propio de las islas: "Yo, concretamente, que tengo un barco de artes menores, he salido esta semana y poco, escondido por la bahía de Sant Antoni y con resultados muy pobres", explica Castelló sobre su propia situación en las últimas semanas.

Tanto la pescadera Carmen Moya como José Moya Ribas aluden, además, al hecho de que buena parte del pescado proviene de la Península, donde sí que han podido salir los pescadores. Pese a haber padecido los efectos del temporal, algunos de los buques han podido salir, en parte, por ser de mayor tamaño que los propios de las Pitiusas. "Alguna de las alicantinas, que son un poco más grandes y nos suministran gamba y otras especies, sí que han salido, pero si habitualmente vienen tres o cuatro barcas, esta semana creo que ha venido una la semana pasada", destaca Castelló sobre cómo ha afectado el temporal a las embarcaciones más grandes.

Mucho pescado que se ha podido encontrar en el mercado ha llegado estos días de otras zonas del Mediterráneo como Cataluña o la Comunidad Valenciana. A Ibiza, entre otros, ha llegado: cangrejo de Tarragona, recogido con redes de arrastre y a 1,15 euros el kilogramo; jurel del puerto de Santa Pola en Alicante, capturado por arrastre de fondo y a 7,05 euros el kilogramo; también del puerto de Santa Pola y por arrastre de fondo, gallineta a 4,15 euros el kilo y serrano a 6,25 euros el kilo.

José Moya Ribas en su puesto del mercado / Toni Escobar

Los precios en el mercado

Los pescaderos no se ponen de acuerdo en la variación del precio para los clientes, dado que, por un lado, Carmen Moya lamenta que los precios del mercado "no han bajado desde la Navidad", cuando en esta época del año "deberían de ser más bajos ya". Por otro lado, José Moya Ribas arguye que los precios "no han variado" en su puesto, "es siempre el mismo precio y te lo podrán confirmar los clientes", comenta el presidente del gremio. La pescadera, por su parte, argumenta que "dado que el pescado proveniente de fuera va a subasta, los precios acaban siendo altos", algo que implica que se haya podido notar en la cesta de la compra.

Los precios en los puestos del mercado varían según la especie, con precio por kilogramo pasando de 9 euros el kilo para algunas, a más de cincuenta euros el kilo para otras: se puede ver el gerret a casi 10 euros el kilo, la dorada de unos 15 a 32 euros el kilogramo, la lubina de 36 a 46 euros, el rape y la roja a, prácticamente, 55 euros el kilo.

Carmen Moya en su puesto del mercado / Toni Escobar

Variedad en la compra

"Yo no he notado gran cambio en la compra", asegura Marga Riera, clienta asidua del mercado. "Sí que es verdad que puede variar la especie que compras, pero pescado siempre he podido comprar", comenta Riera. La ibicenca asegura que "no ha habido ningún cambio en el precio", al menos que ella haya notado. Admite que hay algunos días en los que podía haber "un poco menos" de pescado que lo habitual, pero como clienta frecuente del Mercat Nou, no ha tenido "ningún problema" para poner pescado en su cesta.

"Si no hay dorada, pues compras róbalo", mantiene Riera. Además, cuenta que hay especies que nunca faltan: "Siempre hay gerret, roja y gall también, si no, pescado de sopa nunca falta", señala la clienta, durante su compra.

Con respecto al gerret, José Antonio Castelló, de cara a la 'Fira des Gerret' de Santa Eulària, también aludió hace dos días al hecho de que las previsiones de pesca de esta especie "en principio son buenas", aunque haya "pocos barcos pescando [gerret]": "Sí que están saliendo y por ahora hay algún producto", asegura el patrón mayor.