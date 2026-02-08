Miguel Tur, presidente de restauración de Ibiza, sobre la provisión de pescado a los restaurantes: "Por suerte no es la época de mayor demanda"

La falta de salidas al mar por parte de los pescadores pitiusos ha afectado a la oferta de pescado en restaurantes especializados. Según Miguel Tur, presidente de la asociación de Restauración de la Pimeef, "ahora mismo afecta mucho menos que si fuera en otras fechas". Se refiere, sobre todo, a restaurantes y chiringuitos de playa que tradicionalmente emplean pescado, pero que ahora, en su "gran mayoría", permanecen cerrados. "En los meses de invierno, se abren otro tipo de restaurantes, algunos de los cuales también compran pescado fresco", pero mantiene que la incidencia "es reducida", por los pocos restaurantes de pescado fresco abiertos.

El presidente de la asociación se considera conocedor del pescado por legado familiar, por ser director del acuario de Sant Antoni y por observar asiduamente el mar. Además, él mismo cuenta con un restaurante a su nombre y, en este ámbito, afirma que los locales que se dedican al pescado, "buscan alternativas": "Hay muchos proveedores en Ibiza que traen pescado de fuera", comenta, igual que han confirmado los pescaderos del Mercat Nou, "se puede encontrar pescado mediterráneo, pero de otros lados". Añade, asimismo, "que tampoco es muy abundante", dado que el temporal que ha afectado a las Pitiusas, también ha afectado a otras zonas de la costa mediterránea, en mayor o menor medida.

"El pescado que se come en Ibiza también se puede encontrar en las costas de Marruecos o Argelia, pero allí también hay mal tiempo y lleva muchas semanas en marcha", lamenta Tur. Algunos de los establecimientos de Ibiza, "quizás tendrán que decir que no pueden ofrecer" según qué pescado. La otra opción para Tur es "hacer uso de pescado congelado", como también alegaba el patrón mayor de la Cofradía de Sant Antoni, José Antonio Castelló, ante la falta de producto: "Se tendrán que buscar alternativas", arguye Tur.

El presidente de la asociación asume que el pescado que venga "se venderá más caro", dado que "la demanda es sostenida y, en cambio, la oferta se reduce bastante, por el poco pescado que se coge fresco en otros lugares". De cara a los restaurantes, da por hecho que "algunos platos de la carta simplemente no los ofrecerán mientras no puedan tener pescado a un precio razonable".

Calidad del pescado de fuera

Tur destaca que el pescado de fuera "normalmente, es de buena calidad, porque la logística que tenemos, habitualmente es muy buena", defiende este portavoz de la Pimeef. "Se pesca, se captura, se transporta y se lleva, la logística es muy rápida", en ojos de Tur, esto viene en parte porque el pescadero, hoy en día, "no es que de vueltas y mire qué va a vender y qué no", sino que más o menos, sobre todo los restaurantes, "saben cuál será su demanda, para que puedan hacer previsión de compras". Incluso así, comenta que el problema de la logística en las semanas que hace tan mal tiempo, es que "afecta también a los barcos grandes de transporte". Durante el temporal, los barcos "se ven afectados y no pueden salir con la misma frecuencia o tardan más".

La diferencia de tiempo es la única que señala Tur en torno a la calidad del pescado: "Un pescado de Marruecos tiene pocas diferencias con respecto al pescado de aquí, la diferencia principal es el tiempo", asevera el presidente de la asociación. "Si un pescado lo coge la Cofradía de Ibiza, lo sitúas en el mercado el mismo día que lo pescas, eso da unas ventajas de frescura que son evidentes", argumenta en pro del pescado local. "Un pescado de Marruecos necesita al menos un día y medio de transporte hasta llegar al mismo punto", contrapone Tur, además de explicar que "el pescado es una cosa que sí se puede descomponer algo más rapido, la diferencia en calidad es en ese sentido".

El mayor problema son las frutas y las verduras

Tur compara la fruta y la verdura con el pescado, con respecto a que se venda más cara y comenta que "eso sí que afecta a todos". Explica que "los huertos y los productores más grandes de la zona de Andalucía han tenido muchos problemas por inclemencias de la lluvia y eso ha hecho que haya más demanda que oferta", además de señalar que con el frío del invierno no es la mejor época de producción en el momento.

"La fruta y la verdura sí afecta a todo el mundo", asegura Tur: "Notamos que según qué verduras tienen un precio más elevado de lo normal, por ejemplo, el otro día estaba mirando la berenjena y el calabacín, y estaban a cinco euros el kilo, ¡son precios casi más caros que el pollo!", exclama Tur.