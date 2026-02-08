Que los pescadores de la Cofradía de Sant Antoni lleven más de 18 días sin poder salir a la mar debido al temporal que lleva semanas azotando la isla. Según explica el patrón mayor, solo pueden salir las barcas grandes, de pesca de arrastre y cuando hace «medio bueno». Además, quienes han osado salir lo han hecho a zonas no muy buenas y con resultados pobres.

Llama la atención

La dificultad a la que sabe que se enfrentará la UTE Alsa-Voramar el Gaucho para encontrar vivienda para buena parte de los 80 conductores a los que tendrá que dar un empleo para la nueva contrata de buses de Ibiza. Está buscando ya alojamiento, incluso se planteó alquilar bloques enteros de viviendas, pero era demasiado complejo y finalmente han optado por hacerlo uno a uno.

Noticias relacionadas

La polémica generada por la moción sobre la mejora de los patios escolares presentada por Unidas Podemos en el pleno de Sant Antoni. Su representante, en el debate, defendió que el fútbol debía desaparecer de los recreos, una afirmación que traspasó las fronteras de la isla. Consell y ayuntamientos defienden este deporte en los colegios y ahora Podemos reniega de la afirmación de la concejala.