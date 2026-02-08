Llama la atención
Que los pescadores de la Cofradía de Sant Antoni lleven más de 18 días sin poder salir a la mar debido al temporal que lleva semanas azotando la isla. Según explica el patrón mayor, solo pueden salir las barcas grandes, de pesca de arrastre y cuando hace «medio bueno». Además, quienes han osado salir lo han hecho a zonas no muy buenas y con resultados pobres.
La dificultad a la que sabe que se enfrentará la UTE Alsa-Voramar el Gaucho para encontrar vivienda para buena parte de los 80 conductores a los que tendrá que dar un empleo para la nueva contrata de buses de Ibiza. Está buscando ya alojamiento, incluso se planteó alquilar bloques enteros de viviendas, pero era demasiado complejo y finalmente han optado por hacerlo uno a uno.
La polémica generada por la moción sobre la mejora de los patios escolares presentada por Unidas Podemos en el pleno de Sant Antoni. Su representante, en el debate, defendió que el fútbol debía desaparecer de los recreos, una afirmación que traspasó las fronteras de la isla. Consell y ayuntamientos defienden este deporte en los colegios y ahora Podemos reniega de la afirmación de la concejala.
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol
- Desarticulada en Ibiza una organización de narcos a gran escala: más de 26 detenidos e intervenidos 1.558 kilos de coca y casi once toneladas de hachís