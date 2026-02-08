Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ibiza recibirá fondos para reducir el coste de la 'escola matinera'

Un total de 9.200 alumnos se beneficiarán de la inversión de la conselleria, que destinará dinero del Plan Corresponsable para facilitar el acceso a este servicio.

Una madre acompaña a su hijo a la entrada del colegio Sant Rafel. | FOTOS DE TONI ESCOBAR

Redacción Digital

Europa Press

Ibiza

La conselleria de Educación y Universidades destinará más de 2,3 millones de euros para reducir las cuotas del servicio de escola matinera en los centros que cuentan con monitores externos, según ha informado la institución en un comunicado.

Esta aportación económica beneficiará a 183 centros, todos ellos atienden a casi 9.200 alumnos. En el caso de Ibiza, la partida beneficiará a 30 centros que atienden a más de 1.900 alumnos, facilitando así el acceso de las familias a este servicio educativo. Los fondos provienen del Plan Corresponsable y también podrán destinarse a la adquisición de material didáctico y pedagógico para reforzar el programa. En cuanto al resto de centros, 134 con un total de 6.4000 alumnos que están en Mallorca, 18 con 770 alumnos en Menorca y uno con 61 alumnos en Formentera.

La conselleria ha destacado que esta medida tiene como objetivo favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, haciendo más accesible la escola matinera a todos los estudiantes de la isla.

Además, los centros deberán informar a las familias sobre el impacto de estos fondos, asegurando que la reducción del precio se refleje de manera clara y transparente en las tarifas cobradas.

Con esta inversión, Ibiza se suma a Mallorca, Menorca y Formentera en la mejora del acceso a este servicio, consolidando la atención temprana y el apoyo a las familias dentro del sistema educativo público.

