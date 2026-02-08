El alquiler de una finca de lujo en Ibiza baja más de 9.000 euros tras el eclipse de agosto

Una finca ibicenca de 300 años, 150.000 m² de terreno y una "piscina infinita" con vistas al Mediterráneo. Así se presenta la Finca Païssa d’en Bernat, una villa de lujo anunciada en la plataforma Airbnb que ofrece la propiedad completa para grupos que buscan privacidad y una experiencia "premium" en la isla.

La sala de estar de la Finca Païssa d’en Bernat. / Airbnb

El alojamiento se ubica en las colinas del suroeste de Ibiza y fue restaurado en 2008 manteniendo elementos tradicionales como muros de piedra y techos altos, a la vez que incorpora comodidades modernas: aire acondicionado, wifi y sistema de sonido en toda la casa. En el exterior, además de la piscina, el anuncio destaca jardines con cenadores, terrazas sombreadas y rincones tranquilos para relajarse, con la promesa de "algunas de las mejores puestas de sol" de la isla.

La villa cuenta con cinco dormitorios con baño y una decoración con camas balinesas de cuatro postes y mobiliario de madera reciclada. Lo llamativo del anuncio, sin embargo, no es el lujo, sino el salto de precio en cuestión de días alrededor de una fecha marcada en rojo este verano: el eclipse solar del 12 de agosto, que será visible en España al atardecer.

Uno de los dormitorios de la Finca Païssa d’en Bernat. / Airbnb

El eclipse marca un antes y un después

Según el calendario de reservas del anuncio, tres noches del 11 al 14 de agosto cuestan un total de 17.371 euros. Eso equivale a unos 5.790 euros por noche. Una semana después, del 18 al 21 de agosto, el precio por el mismo número de noches baja a 8.243 euros (unos 2.748 euros por noche).

La diferencia es de 9.128 euros menos en solo siete días: una caída de aproximadamente el 52,5%. Definitivamente el eclipse no solo promete un espectáculo en el cielo, también deja una pista en tierra firme.