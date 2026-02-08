Clara Rodríguez, influencer gastronómica de Ibiza: "Íbamos a Urgencias con una bebé y no había ni una plaza libre, estaban ocupadas por gente que había ido al concurso arroz de matanzas"

Las últimas stories de Clara Rodríguez, el 50% del perfil gastronómico Gorteam, en Instagram se salen un poco de lo foodie. Y es que la influencer ha decidido aprovechar su visibilidad para denunciar una situación con la que se encontró este sábado. Una situación que a muchos residentes de la isla les sonará. En este caso, sucedió en el centro de salud de Sant Antoni, pero durante años fue una denuncia recurrente en el Hospital Can Misses: el parking completamente ocupado por personas que no acudían a las instalaciones sanitarias. Gente que trabajaba en Vila aparcaba ahí, igual que vecinos de los edificios cercanos sin plaza de garaje propia, seguidores de la UD en día de partido e, incluso, una empresa de alquiler de coches usaba el aparcamiento del hospital para dejar sus vehículos cerca de la ciudad, a la sombra y con vigilancia 24 horas.

Rodríguez explica que la intención de la familia era pasar el día cubriendo para sus redes el Concurso Mundial de Arroz de Matanzas, celebrado en Sant Antoni este sábado. Sin embargo, cuando ya habían llegado, tuvieron "un percance" con una de sus dos niñas, apenas unas bebés, y tuvieron que marcharse corriendo a las Urgencias del ambulatorio de Sant Antoni. Lo que no se esperaban era lo que se encontraron: "Hemos llegado y no había ni un solo aparcamiento, ni una plaza en Urgencias. Y no ocupadas por enfermos sino por gente que había ido al concurso y ha decidido que el mejor sitio para aparcar, dada la cercanía, la comodidad y que nadie te iba a pedir explicaciones ni había barrera, era Urgencias".

"Cuando una persona va a Urgencias no es por nada agradable como para, encima, encontrarse sin aparcamiento", continúa Clara Rodríguez, que se pregunta: "¿Hasta qué punto nos hemos vuelto cómodos, por no decir otra cosa, no empatizamos o hemos perdido la ética, la moral?".

"Estas plazas son para gente que realmente las necesita por una urgencia"

Rodríguez destaca lo que supone en un momento "dramático" como es ir a Urgencias con una bebé el hecho de no encontrar aparcamiento. "Y no sólo en el caso de una bebé, puede ir una persona anciana o con discapacidad y no encontrar parking por algo que es de sentido común: decir estas plazas son para gente que realmente las necesita por una urgencia, por algo se llaman urgencias".

La influencer acaba el vídeo tirando de humor, confiando en que "ningún gorcomiente", que es como llama a sus seguidores, fuera uno de los desaprensivos que utilizaron el aparcamiento del centro de salud de Sant Antoni el sábado mientras se iban a disfrutar del concurso gastronómico. Además, explica que "la peque" se encuentra bien y da las gracias al personal sanitario del ambulatorio de Sant Antoni por el trato que les brindaron.