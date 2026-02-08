Gastronomía de guerra: Compota de manzana especiada

¿Qué haríamos sin las manzanas? No es mi fruta favorita, ni mucho menos, en crudo, pero es mi fruta favorita para cocinar. La uso para las ensaladas, para darle un toque diferente a algunas cremas de verduras (añadid a la olla una granny smith en la crema de puerros y fliparéis), a la brasa para usarla como guarnición, guisada con hierbas aromáticas… Eso en lo salado, pero para lo dulce también es una maravilla. Sólo hay que pensar en la tatin, en las manzanas asadas, en los hojaldres…

Hoy preparamos una receta muy sencilla, la compota de manzana, pero con un toque especiado. Es una receta muy muy fácil, sólo hay que pelar y cortar y la compota se hace sola. Vale cualquier tipo de manzana, pero mejor si es una un poquito dulce y de textura un tanto cremosa. Le hemos puesto azúcar, pero podéis usar cualquier otro edulcorante o, incluso, no ponerle nada, también está rica, pero en ese caso, mejor subirle la intensidad de las especias. Incluso se puede preparar con un toque salado y picante (sustituyendo el agua por caldo) para usarla como guarnición. Se puede tomar fría o caliente. Y sola o acompañada. A mí me encanta añadir una cucharada generosa de compota a un yogur griego. O a una tabla de quesos. Deliciosa.

Ingredientes (para tres raciones): —4 o 5 manzanas (2,9€) —1 vaso y ½ de agua —1 rama de canela (0,43€) —120 gramos de azúcar (0,20€) —2 estrellas de anís (0,34€) Precio: 3,6€ (1,2€ por ración)

Preparación

—Poner el agua y el azúcar en una olla a fuego fuerte para que se vaya haciendo un almíbar ligero.

—Mientras, descorazonar (¡ay!) las manzanas, pelarlas y cortarlas en trocitos.

—Agregar las manzanas, la rama de canela y las estrellas de anís al almíbar. Bajar el fuego, tapar y dejar cocer unos 40 minutos.

—Comprobar que la manzana está cocida y, si queremos una textura más uniforme, triturar retirando antes la rama de canela y las estrellas de anís.

—Colocar en tarritos individuales y consumir fría o caliente.

El toque gourmet

Añadir unas rodajas de jengibre con piel a la olla para obtener un gusto más potente.