Desembarco del Ejército de Tierra en Ibiza este lunes

El Ejército de Tierra iniciará este lunes un despliegue operativo en Ibiza que se prolongará hasta el próximo viernes 13, según ha informado la oficina de comunicación de la Comandancia General de Baleares. Esta actuación se enmarca en el programa de operaciones permanentes de vigilancia, presencia y disuasión y supondrá el primer despliegue de unidades del mando operativo terrestre en la isla en este 2026.

Los efectivos militares llegarán a la isla mañana procedentes de Mallorca. En concreto, se trata de una unidad con entidad de sección del Regimiento de Infantería Palma nº 47, con sede en Palma, que permanecerá desplegada durante toda la semana en distintos puntos del territorio insular.

Durante su estancia en Ibiza, los militares desarrollarán patrullas y reconocimientos tanto a pie como motorizados, con la misión de incrementar la vigilancia y la protección del espacio insular. Estas actividades forman parte de los cometidos habituales del Ejército de Tierra dentro de las operaciones de presencia activa en zonas consideradas de interés estratégico.

Desde la Comandancia General de Baleares se ha subrayado que este tipo de ejercicios se llevan a cabo de manera regular “en todo el territorio de soberanía e interés nacional”, y que su ejecución responde a la planificación establecida dentro de las operaciones permanentes asignadas al mando operativo terrestre.

Asimismo, el despliegue en Ibiza contribuirá a intensificar la presencia del Ejército de Tierra en todas las islas del archipiélago balear, al tiempo que permitirá reforzar el contacto directo con la población local, uno de los objetivos complementarios de este tipo de activaciones, según destaca el propio Ejército.

"Vigilancia constante"

Desde el mando operativo terrestre, bajo el mando del teniente general Julio Salom Herrera, se insiste en que estas operaciones constituyen “una herramienta eficaz para mantener una vigilancia constante de los espacios de soberanía nacional”. En este sentido, explican que la presencia continuada de unidades militares en el territorio permite detectar de manera anticipada posibles amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una eventual situación de crisis.

El despliegue que comienza mañana se suma a otras actuaciones similares realizadas en el archipiélago balear y se desarrollará con normalidad hasta el viernes, integrándose en las labores ordinarias de vigilancia, disuasión y protección que lleva a cabo el Ejército de Tierra en el conjunto del territorio nacional.