Desarticulada una banda de explotación sexual de mujeres en situación irregular en Baleares

La Guardia Civil ha desarticulado en Mallorca una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación administrativa irregular, la mayoría jóvenes procedentes de Sudamérica, principalmente de Colombia. La operación ha permitido la liberación de doce mujeres que llevaban años sometidas a prostitución forzada bajo un clima constante de amenazas, coacciones e intimidación.

Según la investigación, el entramado criminal captaba a las víctimas en sus países de origen mediante falsas ofertas de trabajo en el sector de la hostelería en España. Sin embargo, una vez en llegaban a Europa, las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución y a consumir sustancias estupefacientes, en muchos casos por exigencia directa de los clientes.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha detenido a cinco personas —cuatro hombres y una mujer— residentes en Mallorca, como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Los investigadores estiman que la organización podría haber explotado sexualmente a cerca de medio centenar de mujeres.

Drogas, control constante y miedo permanente

Las víctimas vivían sometidas a un control continuo por parte de los miembros de la red, obligadas a permanecer disponibles las 24 horas del día para la prestación de servicios sexuales. Además, eran forzadas a transportar y consumir drogas para poder desarrollar su actividad, lo que incrementaba su dependencia y vulnerabilidad.

La situación administrativa irregular de las mujeres en España impedía que acudieran a servicios sanitarios, policiales o asistenciales, lo que facilitaba que los explotadores mantuvieran un férreo control sobre ellas. La organización obtenía beneficios tanto del cobro directo de los servicios sexuales como de la venta de potenciadores sexuales y sustancias estupefacientes consumidas habitualmente por los clientes.

Una vez identificados los responsables y esclarecido el funcionamiento del entramado delictivo, los agentes llevaron a cabo tres entradas y registros en distintos domicilios de Mallorca. Estas actuaciones permitieron la completa desarticulación de la organización, que operaba en varios municipios de la isla.

Durante los registros, la Guardia Civil incautó dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefacientes preparadas para su venta y varias armas de fuego, entre ellas escopetas y rifles.

Activación del protocolo de protección

Tras las detenciones, se activó el protocolo de protección a las víctimas. Las mujeres fueron trasladadas a dependencias seguras, donde se les informó de sus derechos y se inició un proceso de asistencia integral para su recuperación y protección.

La investigación continúa abierta y no se descarta que las declaraciones de las víctimas permitan esclarecer nuevos métodos de captación y traslado, así como la posible implicación de más integrantes en la red criminal.

La operación ha sido desarrollada por el Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Islas Baleares, con la participación del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), con sede en Madrid.