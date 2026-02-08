Agricultura en Ibiza: El año más optimista para el Sant Antoni Rural

Las previsiones no eran las más favorables del mundo para atraer al gentío hasta la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni. El viento sigue sin dar tregua y no invita a disfrutar de ninguna actividad al aire libre. Además, desde las doce del mediodía, cuando cada año suele llegar el público en masa, el Class Sant Antoni se juega el liderato de la Segunda FEB en el pabellón de sa Pedrera. Para más inri, buena parte de los vecinos están aletargados por los estragos de la gran fiesta que acompañó al Mundial de Arroz de Matanzas en la víspera.

Así y todo, la feria Sant Antoni Rural supera las adversidades y «sigue siendo todo un éxito», se congratula el presidente de la cooperativa, Toni Tur Securrat. La feria, que este año cumple su decimonovena edición, nació para reivindicar el sector primario local. Para ello, nada mejor que aprovechar una mañana y tarde de domingo con una buena alternativa dentro del programa de las fiestas patronales.

«La intención principal siempre ha sido acercar la labor de la cooperativa al pueblo, pero en 2012 también se añadió el Verro Olímpic y después el Verro Kids, y atraen a mucha más gente», destaca Juan Antonio Prats, el gerente de la entidad.

Las actividades

Prats se refiere a la original carrera de obstáculos que sirve de colofón a la jornada y que ha ganado aún más carácter festivo desde que buena parte de sus participantes se animan a participar disfrazados. Antes de que docenas de corredores pongan a prueba su destreza entre troncos y barro, a las once toca la inauguración oficial de la jornada, con una exhibición de ball pagès y un desayuno con sobrasada asada.

Un momento de la 'ballada' en la cooperativa. / JA RIERA

Este año, como novedad, se dedica un espacio para productores locales, todos ellos habituales en el mercado agrícola que celebra la cooperativa de Sant Antoni cada viernes. Raimon Torres, de Tierra de Ibiza, expone muchas de las hortalizas de temporada tradicionales, pero también algunas especialidades que le demandan sus clientes.

Es el caso de unos grelos que, aunque aquí evoquen a Galicia, planta a petición de restauradores italianos. «Se llaman cima di rapa y lo usan mucho para pastas y pizzas», detalla Torres. Es el mismo caso que la rúcula, la ruca que crecía silvestre en la isla. «Mi abuelo me decía que si no se la comían ni las cabras, él tampoco iba a hacerlo», bromea. Tampoco faltan los calçots que en esta época distribuye a tres restaurantes.

Al igual que Torres, Bernat Ramon, de Can Tià, también se dedica a la producción ecológica. Tras años de hacer frente a la escasez de agua, esta temporada respiran aliviados: «Este verano no va a ser tan dramático gracias a que se han recuperado los niveles de agua del subsuelo», confía Ramon.

Las intensas lluvias de los últimos meses también les han supuesto algún contratiempo, ya que «los sembrados están inundados». «Se retrasa la patata y, si alguien ha plantado forraje o cereal, se le habrán podrido muchas semillas después de una semana cayendo a diario», precisa Ramon.

Así y todo, no dejan de ser minucias porque «la lluvia siempre es bienvenida», más aún tras tanto tiempo de sequía. «El año pasado ya avisábamos de que venían tiempos muy dramáticos si no llegaban unas lluvias excepcionales. Afortunadamente, esto es lo que ha pasado a partir de octubre y podemos afrontar la próxima temporada ilusionados», apostilla Securrat.

Además de los puestos de agricultores, en la nave principal de la Cooperativa destacan varios apicultores. Allí se encuentra Emeric Faltitscska, de la ADS Apícola Amics Apicultors d’Ibiza, luciendo todos los premios que acumula desde que, en 2008, empezó a elaborar miel en la isla. Faltitscska heredó el oficio de su abuela en Transilvania y ahora lo está transmitiendo a su nieto, que se convertirá en la quinta generación de expertos de la familia.

Apicultores

En otro puesto también se encuentran las mieles de Ca na Masahueta, Balàfia y Sa Majora. Al igual que los agricultores, también prevén una temporada de bonanza. «Estábamos en un momento crítico, porque no había alimento para las abejas y se nos morían. Ahora, de momento, este año pinta bien», valora Juanvi Bonet, de Ca na Masahueta.

«En principio, tendremos muchas más flores y néctar para las abejas, así que también mucha más miel», apostilla Paco Juan Cardona, de Sa Majora. Este último fue uno de los cuatro apicultores locales galardonados en la pasada edición de los Excellent Taste Awards, en Londres.

Muestras de artesanía en vivo en la nave de la cooperativa. / JA RIERA

Tampoco falta en la feria Vicent Costa, del horno Can Blay de Sant Mateu, otro de los habituales del mercado de los viernes en la cooperativa. Costa fue uno de los responsables de la recuperación del trigo xeixa, la variedad tradicional de Ibiza, hace ya una docena de años. «En 2024 no me atreví a cultivar ni una semilla porque no llovió nada. El año pasado recuperamos y este pinta bien», destaca.

Las muestras de artesanía en vivo complementan la mañana de actividades en la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni junto a los juguetes de madera titánicos de Jugueroix. Alfredo Marí, que hace tan solo cuatro años que emprendió este proyecto, ya empieza a triunfar también en ferias de Mallorca, donde acudió a cuatro eventos el año pasado, así como en la Feria Internacional de Artes Escénicas para niños (Fetén) de Gijón. Para 2026, ya tiene cerrado un festival en Lleida.

Para tomar fuerzas tras las competiciones del Verro Olímpic, llega la hora de la gran torrada popular, que se prolongará hasta la tarde con el concierto de La Calle.