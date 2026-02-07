Usuarios de patinetes en Ibiza, ante los problemas de registro en la DGT: "nos tendrán que dar alguna solución, porque la web no funciona"

"Desde que se aprobó la nueva ley voy con más cuidado y miedo de que me multen", cuenta Karina, vecina de Ibiza que se desplaza a trabajar en patinete eléctrico. Es el sentir de muchos de los usuarios de este vehículo, que califican de "imposible" el requisito de la nueva normativa de inscribir sus patinetes en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT), paso previo a la adquisición de un seguro obligatorio.

En una mañana soleada, aunque ventosa, Karina se desplaza a su lugar de trabajo en patinete, como suele hacer habitualmente. El patinete eléctrico es su medio de transporte diario para moverse por la ciudad y acudir al trabajo, una herramienta que explica que es imprescindible para su movilidad, por lo que está preocupada por los problemas de registro en la DGT que se están dando en los últimos días. Según cuenta, a principios de enero, cuando supo por primera vez de esta nueva normativa, acudió a la sede en Ibiza de la DGT con la intención de informarse e inscribir su vehículo. "En ese momento me dijeron que no era necesario", afirma la joven, quien confiesa que tiene dudas respecto a cómo proceder. "Intentaré por la web esta tarde, todavía no lo he probado, y luego miraré el tema del seguro", explica. Viste con casco y chaleco reflectante y es cuidadosa de bajarse del patinete cada vez que ha de subir a una acera. "Desde que empezaron a ponerse más serios con la normativa vigilo mucho de circular bien para que no me multen", cuenta Karina.

Una mujer circula en patinete por Ibiza / Toni Escobar

Quién sí ha intentado, y en más de una ocasión, el registro a través de 'Mi DGT' es Bastian. Como Karina, también se dirige a trabajar diariamente en su patinete, vehículo que califica de "imprescindible" para su movilidad urbana. "Me daría mucha rabia y sería una faena que me multaran y me requisaran el patinete por no tenerlo registrado", afirma Bastian, quien cuenta que "ayer mismo [por el jueves] hice el último intento, es imposible". Tampoco cuenta con seguro, al no tener el certificado que entrega la DGT al registrarse, con el que se identifica el vehículo. El joven, quien circula por el carril bici, se muestra a favor de las medidas aunque no en cómo se están implementando. "Me parece bien porque es para mejorar la seguridad, pero no veo bien que multen ante la imposibilidad de registrarlo. Nos tendrán que dar alguna solución, porque la web no va", denuncia Bastian.

Sentado en una terraza junto a su patinete se encuentra Juan Carlos, quien se ha enterado hace poco de que es obligatorio registrar su patinete. "Lo uso muy poco realmente. Vivo en Palma y me desplazo a Ibiza entre semana para trabajar y es aquí que lo uso para desplazamientos muy cortos, de no más de 10 minutos", explica. El hombre cuenta que ha sido un compañero suyo de tabajo que, al verle coger el patinete, le ha recordado la necesidad de registrar el patinete. "La verdad es que desconocía que se tenía que hacer y no sé muy bien cómo se hace el proceso", cuenta Juan Carlos, quien aún así afirma que lo hará porque "aunque lo use tan poco, bien podría pasar que un día me pararan y me sancionaran, sería muy mala suerte".

Usuarios con dudas en la DGT

En la mañana de este viernes, algunos usuarios de patinete se acercan a la oficina en Ibiza de la DGT para informarse de cómo registrar su vehículo. En la entrada, una infografía, en la que se puede leer como subtítulo "Inscríbelo fácilmente en el registro y obtén tu adhesivo identificativo", explica de forma resumida el proceso, que se realiza íntegramente a través de la app 'Mi DGT'. Pese a ello, las dudas de muchos hace que se acerquen a preguntar al respecto. "Venía para inscribir mi patinete", explica un hombre, documentación en mano, al personal de la oficina, que pacientemente le indican que allí no pueden gestionarlo y que ha de ser a través de la web. El hombre tiene dudas también respecto a la obligatoriedad del seguro y considera el proceso de "un poco lioso".

Una mujer circula por el carril bici en su patinete / Toni Escobar

Javier, otro hombre que camina por la acera junto a su patinete por Vara de Rey a punto de subirse a él, cuenta: "ni lo he intentado". "He leído comentarios sobre lo mal que funciona la web, que se queda bloqueada, y la verdad es que aún no he probado de hacer el proceso", explica. Diario de Ibiza preguntó también a través de sus redes sociales si los usuarios de patinetes habían tenido algún problema para inscribir su vehículo ligero en el registro y la respuesta es unánime: "imposible". "Es imposible, lo he probado más de 30 veces en diferentes días y no funciona", comenta Joaquín Mendoza. "Llevo dos semanas intentando registrar mi patinete, pero no funciona. No puedo introducir la dirección", responde Bianca Maerkens. En la misma línea, Roxy Luca lamenta que es "misión imposible para mí también. No hay manera, se me bloquea la pagina después de la dirección". "Piden algo que después no se puede hacer, es una vergüenza", asegura otra persona. Otro usuario parece arrojar algo de esperanza, aunque explica el siguiente problema al que se enfrenta. "Yo he logrado registrar el patinete por la página de la DGT al tercer día de intento y tuve que usar un PDF en vez de una foto. Lo que ahora es imposible es la pegatina de la matrícula: nadie sabe donde la fabrican, aquí en ibiza nadie tiene información y me lo piden para poder asegurar el patinete", lamenta.

De los patinetes que circulan por Ibiza en la mañana de este viernes, ninguno de ellos lo hace con dicho adhesivo emitido por la DGT, lo que da fe de las dificultades que están teniendo los usuarios para realizar el proceso.