Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización de migrantesMenores en patinetePlanes fin de semanaVivienda a precio limitado
instagramlinkedin

El álbum

Santa Eulària incorpora a ocho nuevos agentes a la Policía Local

Santa Eulària incorpora a ocho nuevos agentes a la Policía Local | ASE

Santa Eulària incorpora a ocho nuevos agentes a la Policía Local | ASE

Santa Eulària acogió ayer el acto de toma de posesión de ocho nuevos agentes de la Policía Local, que pasan a formar parte de la plantilla municipal con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana. Cuatro de ellos iniciarán ahora el curso básico de formación, mientras que los otros cuatro se integran en el cuerpo en régimen de prácticas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  3. Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
  4. La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
  5. Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
  6. Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol
  7. Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
  8. Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza

Usuarios de patinetes en Ibiza, ante los problemas de registro en la DGT: "nos tendrán que dar alguna solución, porque la web no funciona"

Usuarios de patinetes en Ibiza, ante los problemas de registro en la DGT: "nos tendrán que dar alguna solución, porque la web no funciona"

Llama la atención

Santa Eulària incorpora a ocho nuevos agentes a la Policía Local

José Antonio Castelló, patrón mayor de las Cofradías de Sant Antoni en Ibiza: "Hemos estado 18 o 20 días sin salir [al mar]"

José Antonio Castelló, patrón mayor de las Cofradías de Sant Antoni en Ibiza: "Hemos estado 18 o 20 días sin salir [al mar]"

Federación Hotelera de Ibiza: "La restricción de entrada de vehículos va por buen camino"

Federación Hotelera de Ibiza: "La restricción de entrada de vehículos va por buen camino"

Podemos niega que quisiera eliminar el fútbol en los colegios de Ibiza y pide "menos manipulación"

Podemos niega que quisiera eliminar el fútbol en los colegios de Ibiza y pide "menos manipulación"

El campeonato júnior de Arroz de Matanzas de Sant Antoni ya tiene ganadores

El campeonato júnior de Arroz de Matanzas de Sant Antoni ya tiene ganadores

El cariño, ingrediente clave del mejor arroz de matanzas

El cariño, ingrediente clave del mejor arroz de matanzas
Tracking Pixel Contents