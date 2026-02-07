OFERTA FLASH
Santa Eulària incorpora a ocho nuevos agentes a la Policía Local
Santa Eulària acogió ayer el acto de toma de posesión de ocho nuevos agentes de la Policía Local, que pasan a formar parte de la plantilla municipal con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana. Cuatro de ellos iniciarán ahora el curso básico de formación, mientras que los otros cuatro se integran en el cuerpo en régimen de prácticas.
