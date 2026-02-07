Santa Eulària activa a sus mayores con una programación semestral de actividades para el envejecimiento saludable

El Ayuntamiento de Santa Eulària, a través del Departamento de Bienestar Social, ha diseñado para el primer semestre de 2026 una programación de actividades dirigidas a promover el envejecimiento activo y saludable entre las personas mayores del municipio. La iniciativa contempla propuestas estables en las cinco parroquias y combina ejercicio físico, estimulación cognitiva, formación, cultura y espacios de socialización.

El programa incluye paseos al aire libre, actividades físicas adaptadas, bailes de salón, talleres de estimulación cognitiva y clubes de lectura en colaboración con Amics lectors. Además, se ofrecerá formación práctica en trámites administrativos y vida digital, así como actividades culturales y patrimoniales que fomentan el conocimiento del entorno y la participación comunitaria. La creatividad también tendrá un papel destacado gracias a talleres de pintura, elaboración de máscaras y otras propuestas artísticas.

Programación semestral de actividades para mayores. / A.S.E.

Durante este primer semestre del año, las personas mayores podrán participar también en la celebración de las fiestas populares del calendario municipal. Entre las citas más destacadas figuran las actividades de Carnaval, previstas para los días 14 y 22 de febrero, así como sesiones de cinefórum, aquagym, talleres gastronómicos y conferencias como "Muévete y cuéntame", que combinan actividad física con charlas participativas y espacios de diálogo.

Dentro de la programación semestral sobresale la iniciativa de las mesas de estimulación cognitiva, una actividad mensual orientada a mantener activas las capacidades mentales, fomentar la socialización y prevenir situaciones de aislamiento y soledad entre las personas mayores participantes.

Desde el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento se subraya que uno de los principales objetivos de esta programación es mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promover su autonomía, prevenir el aislamiento y reforzar su participación activa en la vida social del municipio. Asimismo, el programa busca facilitar el acceso a la cultura y a las bibliotecas, reducir la brecha digital, promover estilos de vida saludables y proteger los derechos de las personas mayores, con especial atención a aquellas que se encuentran en situación de dependencia o vulnerabilidad.

Este conjunto de actividades se enmarca en el programa estable de atención a las personas mayores que el Ayuntamiento de Santa Eulària desarrolla desde 2023 a través del Departamento de Bienestar Social y que permanece activo durante todo el año. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Taula des Majors, la Fundació La Caixa y el programa Grans Actius del Govern Balear.