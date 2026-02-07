Retiran 300 kilos de basura de dos calas escondidas de Ibiza: el plan de sábado de 50 voluntarios

Cerca de 300 kilos de basura y residuos. Es lo que retiraron este sábado de dos «calas escondidas» de Ibiza medio centenar de voluntarios que se sumaron a este singular y muy productivo plan de sábado organizado por Ibiza Hike Station. Se trata de espacios «de difícil acceso y en un entorno natural protegido», destacan los organizadores, que señalan que toda esta cantidad de basura la retiraron en apenas tres horas y media de trabajo. Llenaron las bolsas con «piezas grandes, además de una gran cantidad de microplásticos, plásticos y suciedad acumulada». Llegaron a encontrar, incluso, ruedas antiguas de coches, trozos de embarcaciones y «materiales degradados por el sol y el mar, que habían quedado atrapados en rincones rocosos y zonas de vegetación costera».

Algunos de los voluntarios del 'Hike to Clean'. / Ibiza Hike Station

«La acción se desarrolló en un paraíso escondido, donde el acceso es complejo y, precisamente por ello, la basura suele permanecer durante años», indican desde la organización apenas unas horas después de dar por finalizada esta nueva edición de su iniciativa ‘Hike to clean’, que desarrollan durante el invierno desde hace cinco años. En todo este tiempo, señalan, han llevado a cabo 40 acciones y han retirado unas dos toneladas de basura de parajes naturales de la isla «Estas calas y bosques no solo son bellos, también son frágiles. Queremos que la naturaleza se mantenga como debe ser: sin plástico, sin rastro humano», explica Manuel Ehrensperger, fundador de Hike Station.