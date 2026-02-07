Así es como puedes comprobar si te han puesto una multa de tráfico en Ibiza

Las multas de tráfico suelen ser uno de los mayores quebraderos de cabeza para los conductores de Ibiza. En muchos casos, la sanción llega meses después por correo postal, cuando el infractor ni siquiera recuerda el motivo. Sin embargo, este sistema tradicional tiene los días contados.

Desde hace unos años, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha impulsado nuevas herramientas digitales que permiten a los conductores conocer casi en tiempo real si han recibido cualquier tipo de sanción, también en Ibiza.

La Sede Electrónica y la app miDGT, claves para estar informado

La DGT cuenta con una Sede Electrónica a la que se puede acceder mediante la aplicación miDGT o a través del buzón de la Dirección Electrónica Vial (DEV). Estos sistemas permiten recibir notificaciones inmediatas sobre multas y otras comunicaciones oficiales, siempre que el conductor disponga de certificado digital o esté dado de alta en los servicios correspondientes.

Gracias a estas plataformas, ya no es necesario esperar meses a que llegue una carta al domicilio para saber si existe una sanción pendiente.

Las infracciones más comunes y sus sanciones

Entre los motivos más habituales por los que la DGT impone multas destacan:

Uso del móvil al volante : sujetar el teléfono con la mano mientras se conduce supone la retirada de 6 puntos del carnet . Desde 2016, las distracciones son la principal causa de siniestros mortales en carretera.

: sujetar el teléfono con la mano mientras se conduce supone la retirada de . Desde 2016, las distracciones son la principal causa de siniestros mortales en carretera. No utilizar el cinturón de seguridad u otros elementos de protección: no hacer uso correcto del cinturón, sistemas de retención infantil o casco conlleva la pérdida de 4 puntos . Uno de cada cuatro fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba cinturón.

u otros elementos de protección: no hacer uso correcto del cinturón, sistemas de retención infantil o casco conlleva la pérdida de . Uno de cada cuatro fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba cinturón. Exceso de velocidad : se ha eliminado la posibilidad de superar en 20 km/h el límite en carreteras convencionales para adelantar.

: se ha eliminado la posibilidad de superar en 20 km/h el límite en carreteras convencionales para adelantar. Alcohol : los conductores menores de edad deben circular con tasa 0,0 , tanto en sangre como en aire espirado. Esta infracción sigue siendo considerada muy grave.

: los conductores menores de edad deben circular con , tanto en sangre como en aire espirado. Esta infracción sigue siendo considerada muy grave. Protección a ciclistas: es obligatorio cambiar completamente de carril al adelantarlos en vías con más de un carril por sentido y respetar la distancia mínima de 1,5 metros. Adelantar poniendo en peligro a ciclistas conlleva la retirada de 6 puntos. También está prohibido parar o estacionar en carriles bici.

Recuperación de los puntos del carnet

Los conductores que pasen dos años sin cometer infracciones que resten puntos recuperan automáticamente el saldo inicial de su carnet.

Cómo consultar si tienes multas pendientes

Existen varias formas para comprobar si la DGT ha impuesto una sanción:

1. A través del TESTRA

El Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (Testra) permite consultar multas introduciendo la matrícula del vehículo y/o el DNI. No es necesario registrarse ni disponer de certificado digital. Si la notificación no ha podido entregarse en el domicilio, la sanción se publica en este tablón.

2. Dirección Electrónica Vial (DEV)

Darse de alta en la DEV es una de las opciones más cómodas. Este servicio gratuito permite recibir notificaciones de multas directamente por correo electrónico y, si se desea, también por SMS al móvil, evitando tener que consultar Testra de forma periódica.

3. Aplicación miDGT

Disponible desde marzo de 2020, la app miDGT permite consultar el carnet de conducir, la documentación del vehículo y un apartado específico llamado “Mis multas”, desde el que se pueden revisar y pagar sanciones pendientes.

4. Consulta presencial

También es posible informarse acudiendo personalmente a una oficina de Tráfico, solicitando cita previa a través del 060, la web de la DGT o la app miDGT. Otra alternativa es Mi Carpeta Ciudadana, dentro del apartado de Vehículos y Transportes.