Polémica por el fútbol en los colegios de Ibiza: Santa Eulària recalca que los cambios los decidirá cada comunidad educativa

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puntualizado que, en la moción aprobada en el pleno de enero sobre la mejora y transformación de patios escolares, mostró su "total discrepancia" con los cambios de usos en los campos de fútbol de los centros educativos y ha reivindicado que será la comunidad educativa de cada colegio la que determine las intervenciones que se lleven a cabo.

Según ha explicado el consistorio en una nota de prensa, el apoyo a la propuesta de Unidas Podemos se debió a que el texto finalmente aprobado incorporó una propuesta transaccional, que modificó el contenido inicial de la moción.

Como resultado de esa transacción, el pleno aprobó únicamente dos acuerdos. Por un lado, el Ayuntamiento se compromete a prestar apoyo institucional y técnico a los centros educativos del municipio que manifiesten la necesidad de mejorar o transformar sus patios escolares y presenten proyectos concretos. Por otro, se acuerda instar a la conselleria de Educación y Universidades a aportar los recursos económicos necesarios para ejecutar aquellas actuaciones que tengan la consideración de obras mayores o requieran una inversión significativa, mediante la fórmula de financiación que se considere más adecuada.

El consistorio ha recalcado además que la parte relativa al uso de los campos de fútbol "no formaba parte de los puntos de acuerdo sometidos a votación", que estaban "centrados exclusivamente en la gestión y el contenido de los patios".

"Por este motivo se optó por priorizar un debate útil y constructivo, sin injerencias, orientado a respaldar las necesidades reales de los centros educativos, especialmente en lo relativo a la creación de espacios de sombra y zonas de refresco", ha indicado el Ayuntamiento.

En este sentido, Santa Eulària ha insistido en que serán las propias comunidades educativas, a partir de sus necesidades y proyectos específicos, las que marquen las actuaciones a desarrollar en estos espacios, "siempre dentro del marco de la autonomía de los centros y en coordinación con las administraciones competentes".