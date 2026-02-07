Llama la atención
Las opiniones de las diferentes patronales de las islas a favor de la regularización de inmigrantes que ha puesto en marcha el Gobierno central. La última ha sido la Asociación de Constructores, que ha asegurado que es «fundamental» regularizar a todos estos trabajadores y que confirma que muchos de ellos están trabajando en la economía sumergida, con los problemas que eso conlleva.
El nuevo retraso en las obras del futuro centro polivalente de sa Peixateria, en el barrio de la Marina de Vila, que tenían que estar terminadas en estas fechas. El Ayuntamiento ha confirmado que la empresa adjudicataria ha solicitado una prórroga y que está «valorando» el nuevo plazo que le concede. Además continúan los trabajos en el vecino Mercat Vell, con lo que buena parte de esa zona está levantada.
El campeonato mundial de arroz de matanzas de Sant Antoni, que ha batido un nuevo récord de inscripciones, con 166 equipos participantes, lo que le consolida como la cita culinaria más popular de las Pitiusas. Las calles del centro del pueblo volverán a llenarse este sábado con los equipos y el público, que seguro que volverá a acudir en masa. Esperemos que el tiempo respete la celebración.
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza