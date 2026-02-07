José Antonio Castelló, patrón mayor de las Cofradías de Sant Antoni en Ibiza: "Hemos estado 18 o 20 días sin salir [al mar]"

"Se ha salido muy poco, creo que hemos estado 18 o 20 días sin salir", confirma el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Sant Antoni, José Antonio Castelló. El temporal ha afectado en especial a las embarcaciones más pequeñas, que no han podido salir a pescar más de dos semanas. "Creo que no ha salido nadie o casi nadie", reafirma. Aunque "ahora se está saliendo, pero mínimamente, uno o dos barcos", reitera sobre las salidas que hacen en los últimos días, tras amainar el temporal en Ibiza.

"Si hace mal tiempo, los barcos grandes, como una barca de arrastre, quizás sí que pueden salir, un poco más resguardados, y solo si hace medio bueno, si hace muy mal tiempo tampoco", afirma el patrón, que señala, al respecto, que los barcos grandes "como tienen los días contados, tampoco se arriesgan", y añade sobre las barcas alicantinas que vienen: "Alguna de las alicantinas que tenemos por aquí pescando, que son un poco más grandes y nos suministran gamba y otras especies, sí que han salido, pero si habitualmente vienen tres o cuatros barcas, esta semana creo que ha venido una la semana pasada", destaca sobre como ha afectado el temporal a las embarcaciones más grandes.

Afectación al suministro

"Yo, concretamente, que tengo un barco de artes menores, he salido esta semana y poco, escondidos por aquí dentro [de la Bahía de Sant Antoni] y con resultados muy pobres", explica sobre su propia situación Castelló. No han pescado mucho, "porque al final no puedes moverte, tienes que pescar un poco escondido y no está muy alegre la cosa", recalca: "Si uno no puede ir a las zonas en las que sabe que hay pescado, se rinde menos", cuenta el Patrón.

Castelló asegura que "el tiempo no ayuda nada, no ayuda a coger mucho pescado tampoco". El temporal afecta al suministro: "Tendrá que venderse más pescado congelado, no hay tanto pescado fresco por eso", mantiene sobre la afectación al producto. "La demanda también es la que es ahora mismo, muchos restaurantes están cerrados", destaca el patrón.

Aunque la demanda sea menor en invierno que en verano, vecinos de Ibiza aseguran que durante los últimos días, la estampa del Mercat Nou ha sido "desoladora". Mas aún la zona más cercana al parque de la Paz, destinada al pescado, con una inmensa mayoría de puestos que han permanecido cerrados, por la carencia de producto que ofrecer a los clientes. A pesar de la meteorología, muchos de los vecinos que iban a comprar se sorprendían al encontrarse las paradas de pescaderos cerradas, un día tras otro.

'Fira des Gerret'

Este viernes, día 6, el patrón de Sant Antoni cuenta que ha mantenido una reunión para tratar la problemática del suministro de cara a la próxima Fira des Gerret: "Las cofradías hemos tenido una reunión con el Ayuntamiento de Santa Eulària para ver las previones que había, si habría pescado", adelanta Castelló, en lo que ha sido "una primera toma de contacto, para ver qué se planea".

El pescador comenta que las previsiones "en principio son buenas", aunque haya "pocos barcos pescando [gerret]": "Sí que están saliendo y por ahora hay algún producto, por nuestra parte no tanto, pero esperamos que también cambie de aquí a final de febrero, sean cual sean las previsiones, que podamos salir a pescar nosotros también".

Cuándo y por qué no salen

"A partir de fuerza 4 o 5, los barcos pequeños no salimos a faenar", apuntala el patrón. Fuerza 4 equivaldría a entre 20 y 28 km/h y entre 11 y 16 nudos, mientras que fuerza 5 sube a entre 29 a 38 mk/h y se sitúa entre 17 y 21 nudos. "Al final, el [viento de] oeste y noroeste nos toca muy de pleno y no podemos ni siquiera salir del puerto", sostiene además de aclarar que: "Si es un poco suroste, tenemos la Bahía de Sant Antoni un poco más resguardada", incluso así, asegura que, "a veces no vale la pena forzar tampoco".

"Nosotros cada día, aunque haya mal día, normalmente nos levantamos de madrugada, miramos el tiempo que hay y decidimos [si salen o no]. Si es muy evidente que las previsiones dan tres días de oeste, noroeste o norte incluso, ya ese día dormimos tranquilos, quitamos el despertador", bromea Castelló. "Si el viento es de suroeste, sur, o de levante, no trabajamos igual, pero sí que trabajamos más", matiza Castelló. "Este invierno, con los vientos del noroeste, en la cofradía de Ibiza están trabajando más o menos, no tranquilos, pero están trabajando con más regularidad que nosotros", compara el patrón mayor de la Cofradía de Sant Antoni.

Labores de mantenimiento

Destaca, asimismo, que "no se han aburrido": "En la pesca siempre hay trabajo", comenta con respecto a las labores de mantenimiento que hacen los pescadores cuando hace mal tiempo y no se puede salir. "Labores de mantenimiento, tanto de artes de pesca, como de barcos", matiza Castelló: "Siempre tienes partes por arreglar, cosas nuevas por armar, el barco también tiene un mantenimiento, mantenimiento anual, mantenimientos puntuales... Siempre que hace mal tiempo es el momento", destaca el Patrón.

En palabras de Castelló, el mantenimiento y cuando no se pesca, es un trabajo "no remunerado, pero necesario". Añade sobre quejas de otros patrones que "está claro que los gastos, los seguros, tanto si somos autónomos, como si tenemos trabajadores, están ahí, y si no pescamos, no ganamos nada", asevera. "Los seguros de los trabajadores y barcos son gastos fijos, si no se produce, no hay beneficio", y añade que en ese caso, "tienes que sacar de beneficios de otras temporadas".

En ese sentido asegura que la mejor época "siempre" es el verano: "Cuando más rinde, cuando hay más mercado y puedes trabajar más horas, más días, cuando mejor tiempo hay, día tras día", termina Castelló.