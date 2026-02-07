Joaquín Mendoza, sobre las dificultades para registrar su patinete eléctrico en Ibiza: "Lo he intentado más de 30 veces y es imposible"

Entre clics que no cargan, formularios que se bloquean y pegatinas fantasma, el intento de inscribir un patinete eléctrico en la DGT se ha convertido para muchos usuarios de Ibiza en una gran odisea digital. A la pregunta “¿Has tenido problemas para inscribir tu patinete eléctrico en la DGT?” que este diario publicó en Facebook, las respuestas se repiten con una mezcla de frustración, humor irónico y algún que otro emoji de brazos en alto.

Como ya informó este diario hace unos días, la Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha el Registro Nacional de Vehículos Personales Ligeros (VMP), en el que deben inscribirse todos los patinetes eléctricos como requisito previo para contratar el seguro obligatorio, establecido en la Ley 5/2025, de 24 de julio. El Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula este registro y que entró en vigor en esta semana tras con su publicación en el BOE, tal y como informó la DGT en un comunicado.

Además la inscripción se debe realizar de forma telemática a través de la sede electrónica de la DGT, tanto por los propietarios como por los tutores legales en el caso de menores. Una vez completado el trámite, el titular recibirá un certificado de inscripción digital y podrá adquirir una etiqueta identificativa, que deberá colocarse en el patinete. Sin estos requisitos, los usuarios se exponen a sanciones económicas que pueden llegar hasta los 800 euros, además de la posible inmovilización o retirada del vehículo.

Un trámite imposible

El primer testimonio entre la veintena de comentarios es el de Alejandra Toro, que sin rodeos resume su situación con un “¡IMPOSIBLE! 6 veces lo he intentado”, una sensación bastante generalizada, según se lee en las respuestas del resto de usuarios. A Roxy Luca, el proceso le ha parecido sacado de una película de aventuras: “Misión imposible para mí también, no hay manera; se me bloquea la página después de la dirección”. Además, añade otra queja habitual entre el resto de conductores de VMP: la falta de información clara: “Ni siquiera pone claro si se tiene que hacer a todos los patinetes o solo a algunos; por lo que he visto depende del peso, modelo, velocidad…”.

Sin embargo, hay quien ha logrado cruzar la meta, aunque no sin esfuerzo. Geanfranco Speranza cuenta que consiguió registrar su patinete “al tercer día de intento y usando un PDF en vez de una foto”. Eso sí, la historia no acaba ahí: “Ahora lo imposible es la pegatina de la matrícula. Nadie sabe dónde la fabrican y en Ibiza nadie tiene información. Me la piden para poder asegurar el patinete y todo queda en el limbo”. Otros ni siquiera consiguen avanzar en el formulario. Bianca Maerkens explica: “Llevo dos semanas intentando registrar mi patinete, pero no funciona. No puedo introducir la dirección”.

Más de 30 intentos para registrar un patinete

La perseverancia tampoco garantiza el éxito. Joaquín Mendoza Gil asegura haberlo intentado “más de 30 veces en diferentes días”, con el mismo resultado: “Es imposible, no funciona”.

Al parecer, la confusión de si el trámite se ha efectuado o no continúa incluso para quienes creen haber completado el registro. “No se puede. Lo he registrado, pero no sé dónde sacar la etiqueta identificativa”, comenta Venus Addatu, que ha señalado otro de los grandes misterios del proceso.

El momento del pago también tiene lo suyo, según explica Anais Morilla López, que relata: “A la hora de pagar no me sale mi banco para abonar los 9 euros de la tasa 4.1. Es un desastre”. Por si acaso, ha documentado todo: “He tomado capturas por si me paran, para que vean que el problema es de la página de la DGT. Yo lo he intentado, pero no hay forma ninguna”, concluye.

El eco de estas quejas se multiplica y Jeannette We lo resume con sencillez: “Tengo exactamente los mismos problemas con la DGT”. Mecha De Benedetti es aún más tajante: “Imposible. Piden algo que después no se puede hacer. Es una vergüenza”.

Entre la normativa, la tecnología y la burocracia, los conductores del patinete eléctrico en Ibiza parecen haberse topado con su mayor obstáculo: un formulario online que, para muchos, sigue sin dejarles avanzar ni un metro.