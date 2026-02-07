Cuatro planes románticos en Ibiza para San Valentín: menús especiales, escapadas y veladas con encanto

Ibiza se prepara para celebrar el Día de los Enamorados este 14 de febrero con propuestas pensadas para brindar por el amor alrededor de la mesa… y más allá. Desde menús degustación creados para la ocasión hasta escapadas con noche de hotel y opciones de bienestar, cuatro restaurantes y espacios emblemáticos de la isla han diseñado experiencias especiales para sorprender en San Valentín.

Can Curreu: cena degustación y bienestar en plena naturaleza

Para quienes buscan un regalo diferente, el Hotel Rural Can Curreu propone convertir el 14 de febrero en una experiencia completa en el campo de Sant Carles. Su restaurante ofrece un menú degustación que rinde homenaje al amor con platos como foie micuit con gelatina de manzana ácida y chutney de mango, lubina con salsa de caviar y verduras salteadas, sorbete de limón al cava y un lomo bajo con salsa de setas y foie, además de un coulant de Lotus con helado de vainilla como broche dulce.

Entrada al restaurante Can Carreu. / Can Carreu

La propuesta puede completarse con una noche en sus habitaciones o con una sesión de bienestar: tratamientos faciales o corporales, rituales en pareja y el circuito termal del hotel. Reservas: 971 33 52 80.

Cas Costas: cocina honesta para compartir y un chuletón para dos

Cas Costas, reconocido recientemente con un Solete de la Guía Repsol, se consolida en febrero como una de las opciones más especiales para celebrar el amor con una cocina basada en el respeto al producto, las recetas de siempre y el sabor auténtico. Su apuesta por productos de km 0 —muchos cosechados en su propio huerto— refuerza esa esencia de restaurante donde la comida se vive como un encuentro.

El mejor lugar para brindar y celebrar. / Cas Costas

Entre sus platos estrella para compartir destaca el chuletón de vaca a la piedra volcánica, pensado para un mínimo de dos personas, acompañado de guarniciones como el boniato a la brasa o su clásico puré de patatas. Y para alargar la sobremesa, postres como el brownie de chocolate con helado casero de dulce de leche, chips de plátano y frutos secos tostados, o el crumble de manzana con helado y crema de vainilla. Reservas: 971 30 87 55.

Hostal La Torre: el fin de semana de los enamorados en es Cap Negret

Quienes sueñan con una escapada romántica pueden encontrar su plan en Hostal La Torre, el icónico establecimiento de Grupo Mambo situado en el acantilado de es Cap Negret. Para el fin de semana de San Valentín, ofrece un menú especial disponible de viernes 13 a domingo 15 de febrero, con una propuesta que combina producto de temporada, recetas delicadas y sabores envolventes, con opciones clásicas y vegetarianas, por 80 euros.

Una de las habitaciones de Hostal La Torre, con vistas increíbles al mar. / Hostal La Torre

Además, ha diseñado una oferta exclusiva para residentes que incluye cena especial de San Valentín, noche de hotel y desayuno por 165 euros por persona, para disfrutar en pareja en un entorno emblemático y con la puesta de sol como telón de fondo. Reservas: 971 34 22 71 o eventos@latorreibiza.com.

Sa Capella: una cena a la luz de las velas en una capilla del siglo XVI

En Sant Antoni, Sa Capella abre sus puertas el 14 de febrero para ofrecer una de las veladas más románticas de la isla. El restaurante, ubicado en una antigua capilla del siglo XVI que no llegó a consagrarse, ha diseñado un menú degustación exclusivo para San Valentín en un ambiente íntimo bajo la luz de las velas.

El restaurante es toda una joya arquitectónica en Sant Antoni. / Sa Capella

El menú incluye entrantes como pan de masa madre y aceitunas marinadas de la casa, ostras Poget Super especiales n.2, cecina de Wagyu japonés con su pan con tomate y ensalada fresca de temporada. Como principal, se podrá elegir entre vacío de Nebraska o lubina salvaje al Josper, con guarniciones como mini champiñones de botón a la brasa, pimientos asados y patatas baby al Josper con hierbas mediterráneas. Para terminar, dos postres para compartir: tiramisú y puro chocolate. Más allá de la cena, Sa Capella también invita a completar la experiencia con cócteles de autor y una cuidada selección de bebidas. Reservas en el sitio web del restaurante.