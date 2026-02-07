Gastronomía
Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026
El jurado hace público su veredicto tras probar más de 160 arroces
El Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni ya tiene ganadores. El jurado, tras probar los 166 platos de los equipos participantes, ha hecho público su veredicto a media tarde de una jornada que ha llenado las calles de la localidad de gente. Miles de personas se han acercado al que es ya el concurso gastronómico más popular de la isla, el pionero y tras el que se han ido organizando otros muchos.
Los ganadores absolutos, los que, a día de hoy, preparan el mejor arroz de matanzas del mundo son Can Barri. La victoria no les pilla de nuevas, ya vencieron en este concurso en 2019. Se llevan 750 euros, además del trofeo y el trofeo, una estatuilla de un cerdo sujetando una sartén.
En segundo lugar han quedado Es Cremats (500 euros) y el podio lo completan los Pagesos Justiciers (250 euros).
En esta edición, han participado un total de 166 equipos, todo un récord para un concurso que comenzó, en su primera edición, con apenas 12 participantes. 166 y porque no había más espacio en el centro del pueblo, porque numerosas personas se quedaron sin plaza. El día de la inscripción para el concurso los más madrugadores hicieron cola desde antes de las siete de la mañana para asegurarse una plaza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: 'Es complicado controlar la velocidad en la bajada
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- El ejército de tierra vigilará Ibiza ante posibles amenazas durante cinco días
- Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol