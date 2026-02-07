Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026

El jurado hace público su veredicto tras probar más de 160 arroces

Los campeones del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni celebran el premio

Los campeones del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni celebran el premio / JA RIERA

Josep Àngel Costa

Josep Àngel Costa

Sant Antoni

El Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni ya tiene ganadores. El jurado, tras probar los 166 platos de los equipos participantes, ha hecho público su veredicto a media tarde de una jornada que ha llenado las calles de la localidad de gente. Miles de personas se han acercado al que es ya el concurso gastronómico más popular de la isla, el pionero y tras el que se han ido organizando otros muchos.

Los ganadores absolutos, los que, a día de hoy, preparan el mejor arroz de matanzas del mundo son Can Barri. La victoria no les pilla de nuevas, ya vencieron en este concurso en 2019. Se llevan 750 euros, además del trofeo y el trofeo, una estatuilla de un cerdo sujetando una sartén.

En segundo lugar han quedado Es Cremats (500 euros) y el podio lo completan los Pagesos Justiciers (250 euros).

Mira todas las imágenes del XIII Concurso Mundial de Arroz de Matanzas en Sant Antoni

Mira todas las imágenes del XIII Concurso Mundial de Arroz de Matanzas en Sant Antoni

Mira todas las imágenes del XIII Concurso Mundial de Arroz de Matanzas en Sant Antoni / J.A. Riera

En esta edición, han participado un total de 166 equipos, todo un récord para un concurso que comenzó, en su primera edición, con apenas 12 participantes. 166 y porque no había más espacio en el centro del pueblo, porque numerosas personas se quedaron sin plaza. El día de la inscripción para el concurso los más madrugadores hicieron cola desde antes de las siete de la mañana para asegurarse una plaza.

Estos son los ganadores del Concurso Mundial de Arroz de Matanzas de Sant Antoni 2026

