Al menos 20 colegios e institutos de Ibiza ya prohíben o regulan el fútbol en sus patios

Al menos 20 centros educativos públicos de la isla de Ibiza —nueve de Primaria y once de Secundaria— ya regulan o prohíben la práctica del fútbol en sus patios escolares, una medida que muchos de ellos aplican desde hace años por motivos organizativos, de convivencia o por falta de espacio, según han informado a Efe fuentes de los propios centros.

El debate en torno al fútbol en los recreos se ha reavivado tras la moción presentada por Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni, que proponía transformar los patios escolares en espacios más verdes e inclusivos, reduciendo la centralidad de los campos de fútbol, que en algunos casos llegan a ocupar “hasta el 80% del patio”. La iniciativa, finalmente rechazada en este municipio, ha generado una fuerte polémica política y social.

No obstante, desde la conselleria balear de Educación recuerdan que la decisión de regular o prohibir determinadas actividades en los patios es autónoma de cada centro y puede adoptarse por “cuestiones organizativas o para evitar conflictos”. De los 20 centros analizados, seis tienen el fútbol prohibido o lo vetan en función de determinadas circunstancias, otros dos lo han prohibido de manera total o parcial, y los doce restantes lo mantienen regulado. Todos ellos forman parte de la red pública de 46 centros educativos de la isla, compuesta por 35 colegios y 11 institutos.

Los motivos que han llevado a estas decisiones son diversos: desde la escasez de espacio disponible hasta la voluntad de fomentar una mayor variedad de juegos y deportes durante el recreo, así como los problemas de convivencia que, según los equipos directivos, puede generar esta práctica entre el alumnado.

La polémica estalló tras la intervención en pleno de la concejala de Unidas Podemos en Sant Antoni, Angie Roselló, impulsora de la moción, quien afirmó que el fútbol “es un problema” y que su prohibición en algunos colegios demuestra que genera “conflictos” y “peleas” entre los niños. “No he visto otro deporte donde haya más seguridad, donde haya más ‘hooligans’ y cada día haya más hostias entre las personas”, aseguró durante el debate.

"Se han normalizado comportamientos y actitudes"

Posteriormente, en un mensaje remitido a Efe, Roselló —que también es docente— matizó sus declaraciones y defendió que “el fútbol en sí no es malo” y que tiene “valores muy positivos”. Sin embargo, consideró que se han “normalizado comportamientos y actitudes” que provocan situaciones de conflicto, especialmente entre los adultos, aunque los menores “copian lo que hacen los primeros”.

La concejala también calificó de contradictorio que la misma moción haya sido rechazada en Sant Antoni y aprobada, en cambio, con el voto unánime del pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària.

El concejal del PSOE en Sant Antoni, Antonio Lorenzo, que apoyó la iniciativa, defendió que tanto él como Roselló conocen de primera mano “lo que se vive en los colegios”, ya que ambos ejercen como docentes. A su juicio, el revuelo generado ha desvirtuado el objetivo principal de la propuesta, que era avanzar hacia patios más verdes e inclusivos, una realidad que ya existe en algunos centros, pero que no se ha extendido a toda la isla. Lorenzo admitió que algunas de sus declaraciones, como calificar el fútbol de “práctica deportiva tóxica”, no fueron las más acertadas, aunque las justificó por tratarse de un “fenómeno de masas” en el que los niños “reproducen lo que hacen sus ídolos”, lo que en ocasiones deriva en problemas de convivencia.

En los institutos de la isla, el fútbol libre y sin control ya no existe. Así lo asegura el presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Ibiza y Formentera, Fran Tienda, quien explica que esta actividad “o está prohibida o está regulada” en todos los centros. Según sus estimaciones, de los 11 institutos públicos de Ibiza, al menos cinco tienen prohibido el fútbol en el recreo y los seis restantes lo mantienen bajo algún tipo de regulación. En su propio centro, la prohibición responde principalmente a la falta de espacio, ya que el patio está ocupado en gran parte por aulas modulares.

“Si el poco espacio libre que tenemos se lo dedicamos al fútbol, los demás no pueden hacer nada más que mirar. Es una actividad que implica solo a 22 personas y deja a 700 sin hacer nada”, argumenta el presidente.

Las regulaciones adoptadas incluyen fórmulas como la rotación de actividades por días de la semana, la reserva de jornadas concretas para el fútbol o la organización de liguillas con normas específicas, supervisadas por profesorado y orientadas a fomentar la participación mixta y la inclusión.

Más allá de la polémica política, la transformación de los patios escolares forma parte también de las líneas de trabajo de la conselleria balear de Educación, que se ha mostrado abierta a impulsar reformas en estos espacios cuando los centros lo soliciten a través de las comisiones de patios.