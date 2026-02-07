La 'Fira des Gerret', pendiente de las próximas borrascas en Ibiza

Las cofradías de Pescadores de Ibiza miran con atención al cielo, pendientes de si la X Fira des Gerret, prevista para el 7 de marzo, podrá celebrarse o no a causa del clima. La pesca del gerret, protagonista de la feria, depende de que el mar y el tiempo acompañen, lo que tiene en ascuas a los patrones ante la posibilidad de nuevas borrascas.

El patrón de Sant Antoni, José Antonio Castelló, ha explicado que las cofradías ya han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Santa Eulària para analizar las previsiones de suministro de pescado: "Ha sido una primera toma de contacto para ver qué se planea y si habrá producto suficiente". De momento, la actividad es limitada: "Sí que están saliendo y por ahora hay algún producto, por nuestra parte no tanto, pero esperamos que también cambie de aquí a final de febrero, sean cuales sean las previsiones, que podamos salir a pescar nosotros también".

El producto local

Da la casualidad de que el gerret es una de las especies de pescado y marísco del Mediterráneo con menos concentraciones de mineral, muy por debajo de los niveles máximos fijados por la Unión Europea en sus recomendaciones de consumo seguro. Por lo que se convierte en el mejor alimento para consumir sin ningún tipo de preocupación.

La protección de la especie se refuerza aún más con una veda que solo permite su captura desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril, aunque, en la práctica, los llaüts empiezan a salir a por gerret a partir de finales de noviembre, lo que lo convierte en una pesca respetuosa.

La predicción meteorológica

Aunque la borrasca 'Leonardo' ya ha pasado, dejando lluvias y vientos intensos, el sector sigue alerta. La clave está en la llegada de nuevas borrascas que podrían volver a complicar la pesca: “Todavía es pronto para pronosticar, pero habrá que seguir de cerca la evolución, ya que cualquier temporal puede dificultar las salidas al mar y afectar el suministro de gerret”.

Pese a que la Aemet prevé cierta tregua en el Mediterráneo, con lluvias más escasas, todavía no es seguro. Mientras tanto, en Ibiza y Formentera, la prudencia sigue siendo esencial: paraguas y vigilancia meteorológica son las mejores herramientas para que la feria y la pesca lleguen a buen puerto.