Las borrascas llenan las reservas hídricas de Ibiza

Buenas noticias para el agua en Baleares. Las reservas hídricas del archipiélago han aumentado dos puntos durante el mes de enero y ya alcanzan el 51% de su capacidad, el mismo nivel que hace un año, según informa el Govern. La mejora ha sido suficiente para que Ibiza vuelva a una situación de normalidad, algo que no ocurría desde diciembre de 2022, recalca el comunicado.

El avance se nota en casi todas las islas. En Mallorca, las reservas han pasado del 49% al 51%, mientras que en Menorca han subido del 46% al 49%. El cambio más llamativo vuelve a estar en Ibiza, que alcanza también el 51% y se sitúa nada menos que 15 puntos por encima de los registros de enero de 2025, según datos de la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua.

Las lluvias de enero han tenido mucho que ver en esta evolución. Ocho unidades de demanda han mejorado sus niveles —entre ellas Menorca, Palma-Alcúdia, las dos Tramuntanas, Ibiza y Formentera— y varias han dado un salto de escenario. Tramuntana Nord, Tramuntana Sud e Ibiza entran en normalidad, mientras que Artà deja atrás la alerta y pasa a prealerta. Solo la unidad de Migjorn se mantiene sin cambios.

Con este panorama, casi la mitad del territorio balear (el 44,2%) se encuentra ya en situación de normalidad. Otro 45,6% sigue en prealerta y solo un 10,2%, correspondiente a Es Pla, continúa en alerta.

Los datos globales también invitan al optimismo, ya que el índice de la Demarcación Hidrográfica se sitúa en 0,450 por encima del registrado hace un año y 0,481 hace dos años, lo que confirma una evolución favorable de las reservas.

Y es que enero ha sido un mes especialmente generoso en lluvias. Según la Aemet, ha sido muy húmedo en todo el archipiélago, con una media de 115,2 litros por metro cuadrado, casi el doble de lo habitual. En Ibiza y Formentera, de hecho, ha llovido más del triple de lo normal para esta época del año.

De cara a este febreroo, la conselleria confía en que las reservas sigan aumentando y que la mejora se consolide, sin grandes cambios en las unidades de demanda. Si el tiempo acompaña, el arranque de 2026 deja un escenario bastante más tranquilo que el de los últimos inviernos.