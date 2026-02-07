Arde envuelto en llamas un coche en la carretera de Ibiza a Sant Miquel

Un vehículo se ha incendiado este martes a primera hora de la mañana en la carretera de Ibiza dirección Sant Miquel, a la altura del kilómetro 0,500 pasado el polígono de ca na Palava, sin que se hayan producido daños personales. El suceso ha tenido lugar alrededor de las 7.45 horas, según han informado testigos presenciales.

El incendio se ha producido justo en la entrada de un camino de tierra situado frente a un taller mecánico conocido como Revyman. Varias personas que se encontraban en la zona alertaron rápidamente a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se ha desplazado un camión de bomberos con cuatro efectivos, así como agentes de la Policía Local, que llegaron aproximadamente sobre las 8.15 horas. Aunque el fuego quedó controlado en pocos minutos, los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para asegurar la completa extinción y evitar riesgos adicionales.

Fuentes presenciales han señalado que hacia las 8.15 horas el incendio ya estaba totalmente controlado. Las causas del fuego no han trascendido por el momento y se espera poder actualizar la información durante a lo largo del día.