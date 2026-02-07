Angie Roselló, Unidas Podemos, se retracta sobre prohibir el fútbol en los patios de Ibiza: "El fútbol, en sí, no es malo"

La concejala de Unidas Podemos en Sant Antoni, Angie Roselló, impulsora de la moción cuyo debate en el pleno originó la polémica sobre la prohibición del fútbol en los patios de los colegios, ha matizado sus palabras: "El fútbol en sí no es malo". Unas declaraciones que llegan tras la polémica generada, que ha traspasado las fronteras de la isla.

El debate sobre el uso del fútbol en los patios escolares de Ibiza ha vuelto a la primera línea tras la moción presentada por Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Antoni, una iniciativa que proponía avanzar hacia espacios de recreo más verdes e inclusivos y reducir el peso que, en algunos centros, tiene esta práctica deportiva. La propuesta, finalmente rechazada, ha reabierto una discusión que en muchos colegios e institutos de la isla ya está resuelta desde hace años.

Al menos 20 centros educativos públicos de Ibiza —nueve de Primaria y once de Secundaria— regulan o prohíben el fútbol en sus patios escolares. Se trata de decisiones adoptadas de forma autónoma por los equipos directivos, principalmente por motivos organizativos, de convivencia o por la falta de espacio disponible. De estos centros, seis prohíben el fútbol en determinadas circunstancias, otros dos lo vetan total o parcialmente y los doce restantes lo mantienen bajo algún tipo de regulación.

La polémica se desencadenó tras la intervención en pleno de la concejala de Unidas Podemos en Sant Antoni, Angie Roselló, impulsora de la moción. Durante el debate, Roselló afirmó que el fútbol "es un problema" en el ámbito escolar y que su prohibición en algunos centros evidencia que genera conflictos y peleas entre el alumnado. Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción social y política.

Posteriormente Roselló —que también ejerce como docente— matizó sus palabras y precisó que "el fútbol en sí no es malo" y que cuenta con "valores muy positivos". No obstante, advirtió de que se han "normalizado comportamientos y actitudes" que derivan en situaciones de conflicto, especialmente entre los adultos, y que acaban siendo reproducidas por los menores. A su juicio, el foco del debate no debería situarse en el deporte en sí, sino en el modelo de uso del espacio escolar y en las dinámicas que se generan en torno a él. "No he visto otro deporte donde haya más seguridad, donde haya más ‘hooligans’ y cada día haya más hostias entre las personas", aseguró durante el debate.

La concejala consideró además contradictorio que la misma moción haya sido rechazada en Sant Antoni y aprobada por unanimidad en el Ayuntamiento de Santa Eulària, lo que, a su entender, pone de relieve la disparidad de criterios políticos ante una realidad que ya se da en muchos centros educativos.

Desde el ámbito de Secundaria, el presidente de la Asociación de Directores de Secundaria de Ibiza y Formentera, Fran Tienda, asegura que el fútbol libre ya no existe en los institutos de la isla. Según sus estimaciones, de los 11 institutos públicos de Ibiza, al menos cinco prohíben esta práctica durante el recreo y los seis restantes la mantienen regulada. En su propio centro, la medida responde principalmente a la falta de espacio, debido a la presencia de aulas modulares en el patio.

La conselleria balear de Educación recuerda que este tipo de medidas forman parte de la autonomía de los centros y pueden adoptarse para evitar conflictos o favorecer una convivencia más equilibrada durante el recreo. En conjunto, los 20 centros forman parte de la red pública de la isla, integrada por 46 centros educativos: 35 colegios y 11 institutos.