Música
Alumnos del Conservatorio de Ibiza descubren la historia musical de Palma
Este fin de semana se celebra un 'Stage Sinfònic' en el Conservatorio Superior de Música de Baleares
Alumnos y profesores del Conservatorio Profesional de Música de Ibiza han participado en un recorrido por la historia musical de Palma, una actividad organizada en el marco de las enseñanzas artísticas superiores de Baleares. El director académico de este ámbito, Antoni Planas, acompañó al grupo durante la visita, que estuvo guiada por el historiador y experto en itinerarios culturales y patrimoniales Gaspar Valero.
La iniciativa permitió al alumnado ibicenco conocer de primera mano algunos de los espacios más emblemáticos vinculados a la evolución musical de la capital balear. El itinerario, con una duración aproximada de dos horas, incluyó paradas en lugares significativos como el Centre Cultural Can Balaguer, el Gran Hotel de Palma, el Teatre Principal, el Quarter del Carme en La Rambla, Can Uetam, la Sala Beethoven de la calle Sant Bartomeu, Can Blanqué, la primera sede del Conservatorio de Música y Danza de Mallorca, la Catedral de Mallorca (La Seu), el Cercle Mallorquí, el Teatre Circ Balear, el Teatre Líric y el paseo de Es Born.
En la actividad también participaron alumnos y docentes de los conservatorios de Mallorca y Menorca, aunque el objetivo principal fue facilitar que el alumnado de otras islas, especialmente el de Ibiza, pudiera acercarse al patrimonio musical de Palma y conocer los espacios que han marcado la historia de la música en Baleares.
Esta visita cultural se enmarca en el 'Stage Sinfònic' que celebra este fin de semana el Conservatorio Superior de Música de las Baleares, una cita que adquiere especial relevancia este año al contar, por primera vez, con la participación de estudiantes de los conservatorios profesionales.
