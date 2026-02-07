El tiempo
Aemet activa el aviso amarillo por viento en Ibiza y Formentera para este domingo
La agencia prevé rachas de hasta 70 km/h y chubascos
Ibiza y Formentera afrontan este domingo una jornada marcada por la inestabilidad, con chubascos y un aviso amarillo por viento, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El organismo pronostica cielo nuboso o cubierto con precipitaciones ocasionales que de madrugada pueden ir acompañadas de tormenta y granizo pequeño, y que tenderán a remitir durante la tarde.
En cuanto al viento, soplará del oeste y suroeste, con intervalos de fuertes ráfagas en las Pitiusas. El aviso amarillo activado para este domingo contempla rachas máximas de 70 km/h, con vigencia entre las 12 y las 14 horas.
Las temperaturas se moverán en valores suaves, con una previsión de 17ºC de máxima y 9ºC de mínima para Ibiza. En formentera, en tanto, se pronostica una máxima de 16ºC y una mínima de 12ºC.
