"Soluciones mágicas" para la falta de vivienda en Ibiza

'Vivienda en Ibiza. ¿Hay soluciones mágicas?' es el título de la jornada para debatir sobre la crisis habitacional que vive la isla y que organiza el Consell de Ibiza. Se celebrará el próximo 19 de febrero en el salón de actos de la Universitat de les Illes Balears (UIB) de Ibiza y comenzarán a las nueve de la mañana.

"Se trata de una jornada que nos permitirá conocer diferentes visiones, de la mano de expertos de reconocido prestigio, sobre la situación de la vivienda en nuestra isla y al conjunto del país, impulsando una reflexión común para conocer y debatir propuestas eficaces para abordar esta problemática", indican desde el Consell de Ibiza

Los organizadores detallan: "A lo largo de la jornada, contaremos con la participación del catedrático en Derecho Civil, Sergio Nasarre-Aznar, quien ofrecerá la conferencia inaugural 'Retos y oportunidades de la vivienda en España e ibiza'. Posteriormente, Luis Falcón Martínez de Marañón, managing director de inAtlas - Big data & Location Intelligence, ofrecerá la conferencia sobre las 'Claves de la Vivienda turística en España, datos, mitos y realidades', y para concluir el turno de conferencias, Gemma Peribáñez de Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, hablará sobre 'Planificación territorial y vivienda, claves para un enfoque estructural'".

Para concluir, está prevista una mesa redonda en la que se ha invitado a participar a entidades sociales y profesionales de la isla tras la que se abrirá el debate con el público.