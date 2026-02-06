Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vivienda en Ibiza: un estudio en Dalt Vila por más de medio millón de euros

La propiedad cuenta con 57 metros cuadrados y se sitúa en un bajo exterior

Vista del estudio de Dalt Vila a la venta.

Vista del estudio de Dalt Vila a la venta. / idealista

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

El portal inmobiliario Idealista publicita entre sus anuncios una vivienda en uno de los enclaves más emblemáticos de Ibiza: Dalt Vila. Se trata de un estudio en plena zona Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que lleva al menos un mes a la venta. Su precio: 550.000 euros.

La propiedad cuenta con 57 metros cuadrados construidos, 50 de ellos útiles, y se sitúa en un bajo exterior sin ascensor. Dispone de salón comedor con una cama doble, cocina abierta, un baño y uno de sus principales atractivos: una terraza en la azotea de la misma superficie que el apartamento, "un espacio exterior poco habitual en esta zona histórica de la ciudad", destaca el anunciante.

Noticias relacionadas

Terraza.

Terraza. / idealista

En buen estado

El inmueble, orientado al sur, es de segunda mano y se encuentra en buen estado. Fue construido en 1990 y cuenta con aire acondicionado y calefacción individual. La vivienda se encuentra a la venta a través de una agencia asociada a API Baleares y al ROAIIB, según detalla el anuncio, y se presenta como una oportunidad singular en el casco histórico de Ibiza, donde la oferta inmobiliaria es limitada y los precios se mantienen elevados.

TEMAS

