Vivienda en Ibiza: un estudio en Dalt Vila por más de medio millón de euros

El portal inmobiliario Idealista publicita entre sus anuncios una vivienda en uno de los enclaves más emblemáticos de Ibiza: Dalt Vila. Se trata de un estudio en plena zona Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que lleva al menos un mes a la venta. Su precio: 550.000 euros.

La propiedad cuenta con 57 metros cuadrados construidos, 50 de ellos útiles, y se sitúa en un bajo exterior sin ascensor. Dispone de salón comedor con una cama doble, cocina abierta, un baño y uno de sus principales atractivos: una terraza en la azotea de la misma superficie que el apartamento, "un espacio exterior poco habitual en esta zona histórica de la ciudad", destaca el anunciante.

Terraza. / idealista

En buen estado

El inmueble, orientado al sur, es de segunda mano y se encuentra en buen estado. Fue construido en 1990 y cuenta con aire acondicionado y calefacción individual. La vivienda se encuentra a la venta a través de una agencia asociada a API Baleares y al ROAIIB, según detalla el anuncio, y se presenta como una oportunidad singular en el casco histórico de Ibiza, donde la oferta inmobiliaria es limitada y los precios se mantienen elevados.