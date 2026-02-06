Inmobiliaria
Vivienda en Ibiza: un estudio en Dalt Vila por más de medio millón de euros
La propiedad cuenta con 57 metros cuadrados y se sitúa en un bajo exterior
El portal inmobiliario Idealista publicita entre sus anuncios una vivienda en uno de los enclaves más emblemáticos de Ibiza: Dalt Vila. Se trata de un estudio en plena zona Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que lleva al menos un mes a la venta. Su precio: 550.000 euros.
La propiedad cuenta con 57 metros cuadrados construidos, 50 de ellos útiles, y se sitúa en un bajo exterior sin ascensor. Dispone de salón comedor con una cama doble, cocina abierta, un baño y uno de sus principales atractivos: una terraza en la azotea de la misma superficie que el apartamento, "un espacio exterior poco habitual en esta zona histórica de la ciudad", destaca el anunciante.
En buen estado
El inmueble, orientado al sur, es de segunda mano y se encuentra en buen estado. Fue construido en 1990 y cuenta con aire acondicionado y calefacción individual. La vivienda se encuentra a la venta a través de una agencia asociada a API Baleares y al ROAIIB, según detalla el anuncio, y se presenta como una oportunidad singular en el casco histórico de Ibiza, donde la oferta inmobiliaria es limitada y los precios se mantienen elevados.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza