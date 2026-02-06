OFERTA FLASH
«El único cerdo que nos gusta es el ‘porc negre eivissenc’» se lee en un divertido cartel en un lateral de la plaza de Sa Graduada, en la calle Castilla de Vila, donde otros avisos recuerdan normas de convivencia tan elementales como que los chicles van dentro y no fuera de la papelera, que hay que recoger las deposiciones de los perros o que la basura «no es arte urbano». Y por si el mensaje no cala, el Ayuntamiento de Ibiza añade que las sanciones pueden alcanzar los 2.000 euros.
