El tiempo el fin de semana en Ibiza y Formentera: avisos por mala mar y lluvias

Ibiza y Formentera afrontan un fin de semana con avisos amarillos por mala mar, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El viernes se espera una jornada mayoritariamente estable, con cielos poco nubosos y temperaturas suaves, entre los 12 y 17 grados, sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará flojo a moderado de componente oeste y suroeste. La Aemet ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros, con olas de hasta tres metros del suroeste durante la madrugada, entre la medianoche y las 7.59 horas, y un nuevo aviso por la noche, de 21 a 23.59 horas, por viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y oleaje de tres a cuatro metros.

El sábado llegará con un cambio de tiempo. Aunque la mañana se presenta estable, la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 100 % a lo largo del día, con cielos muy nubosos y chubascos. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados, con viento moderado del oeste y suroeste. Durante toda la jornada estará activo un aviso amarillo por fenómenos costeros, con viento de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de entre tres y cuatro metros.

El domingo continuará la inestabilidad, con alta probabilidad de lluvias durante la mañana, que irá disminuyendo a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 10 grados y máximas de 16, y el viento seguirá soplando del suroeste. Aemet mantiene activo un aviso amarillo por mala mar durante la madrugada, hasta las 6.59 horas, con viento del suroeste de 50 a 60 km/h y olas de tres a cuatro metros.

Rachas de viento

La Aemet registró rachas máximas de viento muy intensas en distintos puntos de Ibiza y Formentera en la jornada de este jueves. En el aeropuerto de Ibiza se alcanzaron los 76 km/h, mientras que en Sant Antoni las rachas llegaron a 60 km/h y en Ibiza a 50 km/h. En Formentera, el viento fue todavía más fuerte, con una racha máxima de 77 km/h.

En cuanto a las temperaturas máximas registradas este jueves, los valores se situaron en niveles suaves pese al temporal de viento. Sant Antoni y Sant Joan alcanzaron los 20 grados, mientras que en Ibiza la máxima fue de 19 grados. En el aeropuerto de Ibiza, la temperatura más alta se quedó en 17 grados, según los datos facilitados por la Aemet.