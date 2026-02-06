Regularización de inmigrantes en Baleares: las solicitudes no podrán presentarse hasta abril

El Gobierno ha pedido "calma" en Baleares ante la expectación generada por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes en situación administrativa irregular. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recordado que el plazo para presentar solicitudes todavía no está abierto y que no se prevé que lo esté hasta principios del mes de abril, una vez concluya toda la tramitación normativa del decreto.

El llamamiento se produce tras el acuerdo anunciado para regularizar a más de 500.000 extranjeros en todo el país, una medida que tendrá un impacto directo en el archipiélago. Según confirmó la semana pasada el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, al menos 10.800 inmigrantes podrían beneficiarse inicialmente del proceso en las islas, en base a datos de la Oficina de Extranjería.

Con la normativa vigente hasta ahora, estas personas debían acreditar dos años de permanencia continuada para poder regularizar su situación. Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno señalan que "todo parece indicar que lo lógico es que estos 10.800 expedientes puedan incorporarse a la regularización extraordinaria" aprobada recientemente por el Consejo de Ministros.

El delegado del Gobierno subraya, no obstante, que esta cifra no es definitiva y que el número total de solicitudes en Baleares podría ser mayor. "Habrá que esperar a finales de julio para conocer la totalidad de las demandas que se presenten", explica.

El decreto aún no es definitivo

Desde el Ministerio de Inclusión se insiste en que el decreto todavía no ha entrado en vigor. El texto se encuentra actualmente en fase de audiencia pública, tras la cual deberán incorporarse las aportaciones que se consideren oportunas y recabarse los informes preceptivos, entre ellos el del Consejo de Estado.

Una vez completado este proceso, el decreto deberá volver a ser aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Solo entonces se abrirá oficialmente el plazo para presentar solicitudes, que el Gobierno sitúa en torno a los primeros días de abril.

Advertencia ante informaciones erróneas

El Gobierno advierte de que hasta que no se publique el decreto en el BOE no existe ningún procedimiento abierto, ni formularios oficiales, ni plazos válidos. Por ello, pide a las personas potencialmente afectadas que consulten únicamente fuentes oficiales y desconfíen de intermediarios o supuestos gestores que ofrezcan trámites anticipados.

El mensaje es especialmente relevante en Baleares, una de las comunidades con mayor presencia de población extranjera y donde el proceso ha generado una elevada expectación entre trabajadores en situación irregular y entidades sociales.

El Ejecutivo considera que la medida permitirá mejorar la estabilidad laboral, reforzar la protección social y reducir la economía sumergida. Mientras el proceso avanza, el Gobierno insiste en que la regularización se llevará a cabo con plenas garantías jurídicas y que cualquier trámite previo a la apertura oficial del plazo carece de validez. Hasta entonces, el mensaje es claro: no se pueden presentar solicitudes y habrá que esperar, como mínimo, hasta abril.