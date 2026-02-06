Santa Eulària incorpora a ocho nuevos agentes a la Policía Local

Santa Eulària ha acogido este martes el acto de toma de posesión de ocho nuevos agentes de la Policía Local, que pasan a formar parte de la plantilla municipal con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en el municipio.

De los nuevos efectivos, cuatro iniciarán ahora el curso básico de Policía Local, mientras que los otros cuatro se incorporarán al cuerpo en régimen de prácticas, lo que permitirá aumentar de forma progresiva los recursos humanos destinados a las labores de vigilancia y atención a la ciudadanía.

Con estas incorporaciones, el Ayuntamiento de Santa Eulària avanza en el refuerzo de su Policía Local, con el fin de mejorar el servicio y la seguridad en el municipio.