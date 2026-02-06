El reggaeton clásico desembarca en la isla: 'I Love Reggaeton' confirma su residencia en Ushuaïa Ibiza

"El primer reggaeton nunca se olvida". Con ese lema como bandera, 'I Love Reggaeton' —considerado el mayor festival de reggaeton clásico de Europa— ha anunciado el lineup completo de su primera residencia ibicenca en Ushuaïa Ibiza, con seis domingos consecutivos del 3 de mayo al 7 de junio.

La propuesta reivindica los himnos que marcaron a toda una generación con un cartel encabezado por Juan Magán, Cali & El Dandee, Alexis & Fido, RKM, J. Álvarez y Nacho, junto a una larga lista de artistas vinculados a la era dorada del género y al electro latino.

El lineup de 'I Love Reggaeton' en Ushuaïa Ibiza / Ushuaïa Ibiza

Seis domingos para volver a la 'old school'

Tras convertir Ushuaïa en una fiesta durante sus presentaciones de 2024 y 2025, el festival regresa en 2026 con una propuesta ampliada: una residencia completa y una producción "a escala festival" que promete un viaje musical entre orígenes, hits históricos y legado del reggaeton.

El show apuesta por una puesta en escena con audiovisuales de última generación y sincronización total con lo que sucede sobre el escenario, buscando potenciar la conexión entre público, música y atmósfera bajo el sol —y más tarde, bajo las estrellas— de Ibiza.

Felipe Menéndez, director general de Sharemusic!, explica que la decisión de dar el paso hacia la residencia llega tras la respuesta del público en temporadas anteriores: "La increíble acogida del público de Ushuaïa Ibiza en 2024 y 2025 nos confirmó que 'I Love Reggaeton' había encontrado aquí un nuevo hogar". Según subraya, el cartel de 2026 recorre la historia del género "desde sus grandes iconos internacionales hasta la 'old school'" y también los clásicos que consolidaron la escena urbana en España.