Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización de migrantesMenores en patinetePlanes fin de semanaVivienda a precio limitado
instagramlinkedin

Juzgados

Dunia Khalifa Ali: nueva jueza de la sección civil de los juzgados de Ibiza

Tres jueces con destino en Baleares juran su cargo ante la Sala de Gobierno del TSJIB

Los nuevos jueces tras jurar su cargo

Los nuevos jueces tras jurar su cargo / TSJIB

Redacción Digital

Ibiza

La Justicia en Ibiza contará con un refuerzo en el ámbito civil. Dunia Khalifa Ali, jueza de la 74 promoción de la Carrera Judicial con destino en Baleares, se incorporará al Tribunal de Instancia de Ibiza, donde pasará a ocupar la plaza número 4 de la Sección Civil.

La magistrada ha jurado su cargo este viernes ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), en un acto presidido por el presidente del TSJIB, Carlos Gómez Martínez, según ha informado el propio tribunal.

Junto a esta incorporación a Ibiza, el TSJIB ha detallado otros dos nombramientos con destino en Palma. Javier Sanz Sánchez desempeñará la plaza número 4 de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Palma, mientras que Laura Arjonilla Cristóbal ocupará la plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Palma.

Noticias relacionadas y más

Tras el acto de este viernes, los tres jueces se incorporarán a sus respectivos destinos en los tribunales de instancia de Palma y Ibiza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
  3. Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
  4. La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
  5. Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
  6. Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol
  7. Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
  8. Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza

Luz verde a la ampliación del colegio Sant Carles: nuevo edificio, gimnasio, comedor y más aulas

Luz verde a la ampliación del colegio Sant Carles: nuevo edificio, gimnasio, comedor y más aulas

Ibiza se lanza al Carnaval con chirigotas, Stitch y ritmo brasileño en la gran Rúa

Ibiza se lanza al Carnaval con chirigotas, Stitch y ritmo brasileño en la gran Rúa

Los conductores de Ibiza lo estaban esperando: salida directa al primer cinturón desde esta calle

Los conductores de Ibiza lo estaban esperando: salida directa al primer cinturón desde esta calle

Malestar vecinal en Platja d’en Bossa por el deterioro del parque infantil cerrado desde hace meses

Malestar vecinal en Platja d’en Bossa por el deterioro del parque infantil cerrado desde hace meses

Dunia Khalifa Ali: nueva jueza de la sección civil de los juzgados de Ibiza

Dunia Khalifa Ali: nueva jueza de la sección civil de los juzgados de Ibiza

El reggaeton clásico desembarca en la isla: 'I Love Reggaeton' confirma su residencia en Ushuaïa Ibiza

Un escolta privado de Ibiza revela lo que ocurre al proteger a un billonario: "Nadie podía hablar su idioma y todos debíamos medir lo mismo que él"

Un escolta privado de Ibiza revela lo que ocurre al proteger a un billonario: "Nadie podía hablar su idioma y todos debíamos medir lo mismo que él"

"Soluciones mágicas" para la falta de vivienda en Ibiza

"Soluciones mágicas" para la falta de vivienda en Ibiza
Tracking Pixel Contents