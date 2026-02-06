Juzgados
Dunia Khalifa Ali: nueva jueza de la sección civil de los juzgados de Ibiza
Tres jueces con destino en Baleares juran su cargo ante la Sala de Gobierno del TSJIB
La Justicia en Ibiza contará con un refuerzo en el ámbito civil. Dunia Khalifa Ali, jueza de la 74 promoción de la Carrera Judicial con destino en Baleares, se incorporará al Tribunal de Instancia de Ibiza, donde pasará a ocupar la plaza número 4 de la Sección Civil.
La magistrada ha jurado su cargo este viernes ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), en un acto presidido por el presidente del TSJIB, Carlos Gómez Martínez, según ha informado el propio tribunal.
Junto a esta incorporación a Ibiza, el TSJIB ha detallado otros dos nombramientos con destino en Palma. Javier Sanz Sánchez desempeñará la plaza número 4 de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Palma, mientras que Laura Arjonilla Cristóbal ocupará la plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Palma.
Tras el acto de este viernes, los tres jueces se incorporarán a sus respectivos destinos en los tribunales de instancia de Palma y Ibiza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así es la 'anti-Ibiza' que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido sellador o recambios dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los coches de Ibiza
- Espectacular accidente de un coche que ha caído a la terraza de una vivienda en Ibiza
- La Audiencia Nacional ordena la demolición de once casetas varadero y la terraza de un hostal en Portinatx
- Un final feliz para el perro Rex en Ibiza: 'Adoptar es meter luz en tu casa', afirma su nuevo dueño
- Las conexiones de Epstein con Ibiza, la isla que le daba 'asco': fiestas con 'chicas guapísimas' y las villas del creador del Circo del Sol
- Llega la borrasca 'Leonardo' a Ibiza: ¿qué tiempo hará este fin de semana en el arroz de matanzas de Sant Antoni?
- Herido grave un motorista tras chocar contra una palmera en Ibiza