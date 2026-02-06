Dunia Khalifa Ali: nueva jueza de la sección civil de los juzgados de Ibiza

La Justicia en Ibiza contará con un refuerzo en el ámbito civil. Dunia Khalifa Ali, jueza de la 74 promoción de la Carrera Judicial con destino en Baleares, se incorporará al Tribunal de Instancia de Ibiza, donde pasará a ocupar la plaza número 4 de la Sección Civil.

La magistrada ha jurado su cargo este viernes ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), en un acto presidido por el presidente del TSJIB, Carlos Gómez Martínez, según ha informado el propio tribunal.

Junto a esta incorporación a Ibiza, el TSJIB ha detallado otros dos nombramientos con destino en Palma. Javier Sanz Sánchez desempeñará la plaza número 4 de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Palma, mientras que Laura Arjonilla Cristóbal ocupará la plaza número 3 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Palma.

Tras el acto de este viernes, los tres jueces se incorporarán a sus respectivos destinos en los tribunales de instancia de Palma y Ibiza.