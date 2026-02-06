El PSOE critica que el Consell de Ibiza atraviesa "su peor crisis institucional" por el caso 'La Vida Islados'

El grupo del PSOE en el Consell de Ibiza lamenta la "mayor crisis institucional" de la historia de la administración insular por la negativa de Vicent Marí a dimitir como presidente por el caso 'La Vida Islados', una crítica a la que el PP ha respondido acusando a los socialistas de alimentar un "circo mediático".

La portavoz socialista, Elena López Bonet, ha vuelto a pedir este viernes en una comparecencia frente al Consell la dimisión de Marí por enfrentarse a un juicio acusado de "prevaricación y de acoso" a la interventora del Consell, informan los socialistas en un comunicado.

López Bonet señala que Vicent Marí es "el único gobernante de todo el territorio español que está acusado, que irá a juicio y que sigue en su cargo" y cuestiona que una persona acusada "siga mandando" en el Consell de Ibiza.

Por su parte, la diputada y portavoz socialista en el Parlament, Pilar Costa, critica a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, por apoyar a Vicent Marí en un "caso tan grave de corrupción y acoso a una alta funcionaria". "Nos parece una irresponsabilidad que la máxima dirigente en Baleares apoye al presidente cuando se les llena la boca de hablar de que están en contra de la corrupción", ha afirmado Costa.

La portavoz de la FSE recuerda que el PSOE, lleva "años" pidiendo responsabilidades políticas y ha denunciado que el PP "aparenta que no pasa nada, que todo es un montaje". "Al final llegará la hora de la verdad, cuando tenga que sentarse ante jueces, tal y como ha ordenado la Audiencia Provincial", ha dicho Pilar Costa.

La "imagen de la institucion"

"Es un problema mayúsculo para el funcionamiento y la imagen de la institución", critica la portavoz socialista. En respuesta, el Partido Popular en el Consell de Ibiza ha tachado la comparecencia socialista de "nueva bufonada" y ha acusado al PSOE en un comunicado de no interesarse por la justicia sino de "alimentar de manera artificial su circo mediático".

El conseller Mariano Juan ha calificado de "nuevo sopapo judicial" el hecho de que mientras el PSOE comparecía frente a la institución insular, se ha conocido la decisión de Fiscalía de "reiterar su petición de archivo" de la causa abierta contra el presidente Vicent Marí.

Esta semana se han conocido los escritos de acusación del PSOE y de la exinterventora del Consell de Ibiza, que piden penas de prisión, multas e inhabilitación para Marí por la contratación de la campaña promocional 'La vida islados' a la empresa Fuera de Escena por 250.000 euros.