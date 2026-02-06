Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primeras multas en un radar de Ibiza que no sabías: "Es complicado controlar la velocidad en la bajada"

Una conductora de Ibiza fue multada por circular a 33 kilómetros por hora en una vía limitada a 30 en una calle donde se encuentra un radar que muchos desconocen

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Una conductora ha alertado a Diario de Ibiza de la imposición de una de las primeras multas vinculadas a un radar poco conocido por muchos conductores de la isla. Según explica, en el mes de noviembre recibió una notificación sancionadora por circular a 33 kilómetros por hora en una vía limitada a 30, concretamente en la calle Corona, en la zona de Can Misses.

La afectada señala que se trata de un punto especialmente delicado, ya que se encuentra en tramo descendente, lo que hace más complicado mantener una velocidad constante. "Es curioso, porque quienes conocen el radar bajan a la velocidad permitida, pero los que no lo saben circulan mucho más rápido y acaban pitando a otros conductores", explica. Cabe recordar que hacer uso del claxon en este tipo de situaciones es completamente ilegal, salvo en casos de emergencia.

Una medida relativamente reciente en Ibiza

La limitación de velocidad a 30 km/h en buena parte de Ibiza es una medida relativamente reciente, que comenzó a aplicarse hace aproximadamente un año, el 17 de enero de 2025, como parte de una estrategia para mejorar la seguridad vial, especialmente en zonas sensibles.

En el caso de la calle Corona, el límite responde a la presencia de centros educativos en ambos lados de la vía, además del Hospital Can Misses. Aunque ya existían badenes para obligar a reducir la velocidad, la instalación del radar ha supuesto un nuevo elemento de control, especialmente en sentido descendente, previsiblemente como medida disuasoria frente al colegio Can Misses.

Nuevos radares en la isla

Este radar no es el único de reciente instalación en el municipio. En Ibiza también se encuentra uno en la avenida de Sant Josep de sa Talaia, la vía que conecta la rotonda de ses Figueretes con la de la Guardia Civil. En este tramo, uno de los radares se sitúa a la altura de la calle Portinatx y otro en la calle des Figueral, ambos operativos en sentido ascendente y descendente.

Uno de los nuevos radares

Uno de los nuevos radares / DI

En el caso de la sanción recibida en la calle Corona, la multa ascendía inicialmente a 100 euros, aunque finalmente la conductora abonó 50 euros al acogerse al descuento por pronto pago dentro de los primeros 15 días.

